Lijsttrekkersdebat de Krant: tot donderdag!

Belangrijke en heikele kwesties op programma in Snow&Co

RODEN – Aanstaande donderdag is het zover: de allerlaatste krachtmeting tussen de lijsttrekkers in de gemeente Noordenveld. In Snow&Co zal het grote ‘de Krant lijsttrekkersdebat’ plaatsvinden, onder leiding van Peter Vegter. Alle acht politieke partijen in de gemeente Noordenveld zullen vertegenwoordigd zijn. Een grote vraag is natuurlijk welke partij de grootste zal worden op 21 maart. Maar nog veel belangrijker is: welke partij past het beste bij u? Wellicht heeft u daar al een idee over, maar misschien tast u nog in het duister. In ieder geval biedt de Krant u een uitgelezen mogelijkheid om een beeld te krijgen bij de verschillende partijen. Daarnaast is het lijsttrekkersdebat een unieke gelegenheid om uw stem te laten horen. De gemeentelijke politiek is nog nooit zo dichtbij geweest!

De afgelopen weken droegen wij in deze krant al een aantal onderwerpen voor het debat aan. Daarnaast boden (en bieden) wij de mogelijkheid om zelf onderwerpen aan te dragen. Aan die oproep is gelukkig goed gehoor gegeven, waardoor wij vanuit de inwoners van onze gemeente een aantal onderwerpen hebben ontvangen. Neem nu de fietspaden die in het centrum overgaan op smalle rode fietspaden aan weerskanten van de weg. Een inwoner vraagt zich af hoe de gemeente hier tegen aan kijkt, aangezien het volgens hem gevaarlijke situaties oplevert. Daarnaast zijn er vragen binnengekomen over het aansporen van werkgelegenheid op industrieterreinen in Peize en Roden en vragen over duurzaamheid en de rol van de gemeente in de klimaatdoelstellingen die ons land heeft gevormd. De ontwikkeling van het centrum van Roden is daarnaast in voorbereiding en de gemeente Noordenveld zal nog voor de zomer met een concreet plan moeten komen voor de aanpak van het centrum. Maar Roden is niet het enige dorp waar wat te gebeuren staat. Ook Nieuw-Roden, Peize en Norg willen graag hun dorpskernen aanpakken. En ook daarover kan gesproken worden tijdens het lijsttrekkersdebat. Misschien heeft u als inwoner van één van die dorpen wel een goed plan of advies voor de lijsttrekkers, of een aantal knelpunten die u de heren kunt meegeven. Een ander belangrijk punt is bijvoorbeeld de aanleg van kunstgras in de gemeente. Enkele voetbalclubs gaven al aan graag gebruik te gaan maken van kunstgras ,maar de bekostiging daarvan is nog niet zo eenvoudig. En hoe kijken de lijsttrekkers aan tegen woningbouw in de gemeente? Moeten we uitbreiden of juist inbreiden? Gaan we ‘gasloos’ bouwen, of is dat een utopie? Belangrijke zaken, waarover de lijsttrekkers zeker aan de tand kunnen worden gevoeld.

Ondertussen is de verkiezingsstrijd natuurlijk in volle gang. Dit resulteert zo af en toe in verdeeldheid onder de partijen. Bijvoorbeeld over het label ‘lokale partij’. Lijst Groen Noordenveld is namelijk van mening dat er twee écht politieke partijen zijn, te weten LGN zelf en Gemeentebelangen. Want, zo zeggen zij, dit zijn de enige partijen zonder een landelijke tak. Zij hoeven zich dus niet te conformeren aan de landelijke koers die een partij vaart. De ‘landelijke lokale partijen’- zoals ze zich zelf noemen – konden zich hier totaal niet in vinden. ‘Wij zijn even lokaal als LGN’, sprak Wietze de Wind van de PvdA. Het resulteerde zelfs in een gezamenlijk pleidooi van D66, CDA, VVD, PvdA, ChristenUnie en GroenLinks met als titel ‘Lokaal zijn we allemaal’. Hoe dan ook, het houdt de gemoederen in Noordenveld flink bezig en het levert zeker interessante discussies op. Wellicht een mooi onderwerp om aan te snijden tijdens het lijstrekkersdebat.

Een gebrek aan onderwerpen zal er aanstaande donderdag zeker niet zijn. Daarnaast is er volop ruimte om in te spreken. Met twee microfoons voor het publiek, is er de mogelijkheid om uw stem te laten gelden. Vanaf 19:30 uur zal de zaal in Snow&Co – aan de Gedempte Haven in Roden – haar deuren openen. Om 20:00 uur stipt zal het debat losbarsten, dus voor geïnteresseerden is het zaak om dan binnen te zijn. Zowel voor als na het debat is er tijd voor een drankje aan de bar van Snow&Co en de gelegenheid om met een aantal lijsttrekkers en raadsleden in gesprek te gaan. Het belooft bovenal een heel interessante avond te worden, zo kort voor de gemeenteraadsverkiezingen. Kortom: tot donderdag!