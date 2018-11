Maallust presenteert biertje gebrouwen door gedetineerden

VEENHUIZEN – Voor het eerst in de geschiedenis werd afgelopen vrijdag bij Maallust een bier gepresenteerd van de afvullijn met eigen hop. Dit jaar is het hopveld in Veenhuizen aangeplant, wat tot stand kwam uit de samenwerking van de provincie Drenthe, de gemeente Noordenveld, de Penitentiarie Inrichring Veenhuizen en bierbrouwerij Maallust. De hopteelt is vooral mogelijk gemaakt door de inzet van gedetineerden uit Veenhuizen. Eind september zijn de hopbellen geoogst. De eerste Goldings hopbellen zijn direct daarna vers in het brouwsel verwerkt. Daarmee is de eerste “Amber Ale green hopped” gebrouwen, de Vreemdeling 002.

Het hopveld van Brouwerij Maallust is opgezet een proefveld met een oppervlakte van twee hectare, dat wordt onderhouden door gedetineerden. Eenmaal per jaar, in september, worden de vijfduizend planten geoogst. Namens de gemeente Noordenveld was burgemeester Klaas Smid (foto uiterst rechts) aanwezig. Ook gedeputeerde Henk Jumelet (tweede van rechts) kwam een glaasje bier proeven.