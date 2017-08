Man met de hamer: Wiebe Kooiker, leider en initiator KTP Nieuw Roden

“Vrouwenvoetbal is populairder dan ooit dankzij het succes van de Oranje leeuwinnen. Dat heeft echt even geduurd. Ik weet nog goed, toen ik voor mijn dochter Martine een club zocht waar ze zowel in de zaal als op het veld kon voetballen. Niet te vinden. Ik ben bij heel wat clubs geweest. Ze hadden het voornamelijk over hun eigen Heren 1 team. Die mindsetting naar vrouwenvoetbal was er niet. Iedereen sprak over ‘de snelst groeiende sport’, maar niemand deed er iets aan. Daar werd ik flauw van. Daarmee doe ik mijn dochter tekort, vond ik. Bij Nieuw-Roden was die mogelijkheid er wel. Zij boden de beste kansen. Toen ging het snel. In het derde jaar speelden we al eredivisie. Het is helemaal uit de klauwen gelopen, haha. We spelen op hoog niveau. Vorig jaar hadden we eigenlijk landskampioen moeten worden. We zijn in de play offs gestrand tegen de Drachtster Boys. Domme pech en net de verkeerde timing. KTP was beter. Je hebt ook een beetje geluk nodig. Dit jaar zijn we opnieuw favoriet. Dat moet lukken, als andere clubs tenminste niet onze spelers wegkapen. Dat gebeurt ook als je hoog speelt hè? Eén dame is gevraagd voor serie A zaal in Italië. Of ze het doet weet ik niet. Het lijkt me nog best lastig. Je moet de taal kennen en in je eentje is het best eenzaam. In de zaal doen we het goed. Zijn nationaal veel bekender dan regionaal. Dat blijft bijzonder. Noordenveld en het Westerkwartier moeten een impuls krijgen. Het vrouwenvoetbal een beetje oppeppen. Sommige mensen zijn verbaast wat ze zien als ze een keer komen kijken. Ik durf te zeggen dat er bij ons op tactisch en technisch gebied op een hoger plan gevoetbald wordt dan bij vele herenteams. Die zelfde verbazing zie je ook bij de Oranje leeuwinnen. Zoveel snelheid en power had niemand ooit verwacht. De overwinning van zondag gaat zeker z’n vruchten afwerpen voor het vrouwenvoetbal! Weet je wat ook leuk is? Sinds kort hebben we een ander verdienmodel bij KTP. We verzorgen clinics. Geïnitieerd door Coca Cola en de KNVB, zij betalen ons daarvoor. Dat hebben we al gedaan voor de Ronerborg en het Dr. Nassaucollege in Norg. Meer aandacht voor vrouwenvoetbal, dat is het doel!”