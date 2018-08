EELDERWOLDE – Aan het einde van het jaar kunnen Mac-liefhebbers de hamburgers gewoon in Eelderwolde halen. McDonald’s opent aan het eind van dit jaar een nieuwe vestiging in de wijk Ter Borch, vlakbij hotel Van der Valk. Het is de derde McDonald’s van franchisenemer Willie de Groot. De Groot rekent op een hoop klandizie op de plek naast de A7. De 30 meter hoge reclamemast waar nogal wat gesteggel over was in de gemeenteraad van Tynaarlo komt er ook.