‘Mijn droom? Dat ik ervan kan leven’

Marloes Pieksma (Oes) lanceert ‘Samen single’

RODEN/GRONINGEN- Met een zelf geschreven Nederlandse versie van de Latijns-Amerikaanse tophit Despacito van Luis Fonsi en Daddy Yankee bestormde ze het podium van The Voice of Holland. Zorgde ze ervoor dat Waylon, Ali B en Anouk swingend in de rode stoelen zaten. Op 1 december denderde Marloes Pieksma onder haar artiestennaam Oes de Nederlandse huiskamers binnen met haar tv-optreden. En ook al draaide er uiteindelijk niemand de stoel om, haar optreden was zó swingend, dat haar social media ontplofte. Mooie reclame voor haar eigen track, ‘Samen single’, die net uit is.

Tegenwoordig woont ze in Groningen, ze is opgegroeid in Steenbergen en zat in Leek op school. Muziek is haar leven, altijd al geweest. Ze werkt samen met artiesten als Kraantje Pappie en Bizzey, had haar eigen band en brengt tegenwoordig haar eigen muziek uit. De Krant sprak de intussen BN’er over haar tv-debuut en haar nieuwe single. “Dat m’n auditie bij The Voice of Holland zoveel teweeg zou brengen, had ik van te voren niet verwacht of durven hopen”, vertelt Marloes over haar ervaring bij The Voice. Natuurlijk, ze had gehoopt dat er iemand op die knop zou drukken. Het liefst Ali. Maar helaas. Luid applaus van het publiek dat onmogelijk stil kon zitten bij het horen van het opzwepende nummer van Oes. Ook de juryleden genoten zichtbaar van de creatieve versie van Despacito, maar drukten niet op de bekende rode knop die de stoelen laten draaien. “Ja, dat was best even een koude douche. Sommigen lopen huilend weg, dat deed ik niet, maar ik was wel teleurgesteld. Gelukkig kon ik me er snel overheen zetten. Ik werd direct na de auditie overspoeld met lieve en lovende reacties op Facebook en Instagram. M’n social media ontplofte. Ik heb er enorm van genoten. Een geweldige ervaring was het. Ik heb nog nooit eerder op zo’n groot lichtgevend podium gestaan.”

Het nieuwe jaar begon niet zo lekker voor Marloes. In december van vorig jaar ging haar band uit elkaar en Kraantje Pappie gaf in oktober aan met de samenwerking te willen stoppen wegens een te drukke eigen carrière. “Daar heb ik echt last van gehad. Ik stond er ineens alleen voor. Zat echt tegen het depressieve aan, in de donkere maanden. Hoe nu verder, dacht ik. Iedereen ging een kant op. De een ging naar de Rockacademy, een andere collega werd fulltime advocaat. Een nieuwe band? Lastig in het noorden. Het aanbod is toch beperkter. En ik vroeg mezelf hardop af of ik er nog wel zoveel energie in wilde steken. Een band is veel hoor. Het is net alsof je getrouwd bent met ze. Toen dacht ik: ik ga mijn eigen muziek uitbrengen. Ik had werkelijk geen idee hoe online distributie werkt. Heb mezelf een spoedcursus gegeven. Kraantje Pappie bracht me in contact met verschillende producers. Nu ben ik m’n eigen manager, doe mijn eigen boekingen en regel de promotie. Echt super druk, maar vooral erg leuk! Op 10 januari is m’n nieuwe single uitgekomen. Het liedje heet ‘Samen Single’ en is komt van m’n debuut EP dat in februari wordt uitgebracht. De release is op 22 februari in het Simplon in Groningen. Daar ben ik super trots op. De EP is een mix van alles wat ik leuk vind. Een beetje pop, maar ook soul, deephouse en trap. Ik schrijf m’n eigen liedjes. Wil geen feestnummer zijn. Liever eigen nummers en wat kleiner, dan veel publiek met covers. Dat past niet bij me. Natuurlijk, het zou mooi zijn dat mijn eigen muziek commercieel wordt. Mijn droom? Dat ik ervan kan leven!’’