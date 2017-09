Miss Noord 2017 even voorstellen….

Amber Dijkstra

Leeftijd: 19; Woonplaats: Winschoten; Lengte: 1.68m

“Ik studeer Marketing en Communicatie, daarnaast geef ik dansles in ’t Poortje en werk ik sinds kort bij de Kiosk op het station in Groningen. Jezelf omschrijven in een paar woorden is lastig, want er is nog zoveel meer tussen de regels door te lezen. Alles is mogelijk, je moet het alleen durven waarmaken. Dat is mijn levensmotto en de reden waarom ik meedoe aan de Miss Noord Nederland verkiezing 2017. Mijzelf uitdagen en nieuwe doelen stellen, daar hou ik van! Mijn vrienden en familie omschrijven mij als een sociale, toegankelijke meid met een vlotte babbel en kunnen vaak erg om en met mij lachen. Ik hoop met mijn deelname dat ik anderen kan inspireren, dat alles mogelijk is in het leven.”

Danice Meijer

Leeftijd: 18; Woonplaats: Sneek; Lengte: 1.75m

“Ik leer voor verpleegkunde en loop momenteel stage verpleeghuis. Ik ben een spontane en een vrolijke dame! Ik hou van socializen, een praatje maken met iedereen en nieuwe mensen leren kennen. Mijn hart heeft altijd bij de zorg gelegen, vandaar mijn keuze voor de opleiding verpleegkunde! Mijn allergrootste droom? De kraamzorg in! Moeders, vaders en pasgeboren baby’tjes helpen in deze mooie en bijzondere tijd. De Miss Noord Nederland verkiezing gaat voor mij nog een stapje verder dan “gewoon” socializen. Ik doe mee met deze verkiezing omdat ik, na mijn aller eerste miss verkiezing, verliefd ben geworden op dit wereldje Ik vind het belangrijk dat iedereen een moment heeft om te shinen! En de Miss Noord Nederland verkiezing is mijn shine moment!”

Demi van der Veen

Leeftijd: 18; Woonplaats: Groningen; Lengte: 1.63m

“Ik doe de studie Verpleegkunde. Ik doe mee aan de Miss Noord Nederland verkiezing omdat ik het leuk vind om met mijn uiterlijk bezig te zijn en natuurlijk om te winnen! Ik zit nu in mijn 3e jaar verpleegkunde en ik zou later graag met zieke kindjes willen werken. Mijn hobby’s zijn: winkelen met vriendinnen en op stap gaan. Ook heb ik twee baantjes. Ik werk bij de Jumbo, achter de kassa en verder bak en bezorg ik pizza’s bij Dominos Pizza. Tevens ben ik altijd wel in voor iets spontaans en hoop ik veel te leren tijdens de Miss Noord Nederland verkiezing!”

Gerlinde van Essen

Leeftijd: 22; Woonplaats: Aduard; Lengte: 1.82m

Ik ben gastvrouw bij Grand Café Brugzicht, werk als oproepkracht bij Envogue en als Prinses Elsa bij Prinsesjesfeest. Ik woon, met veel plezier, in Aduard. Sinds twee jaar ben ik aan het werk. Nadat ik mijn opleiding had afgerond aan het Noorderpoort College tot filiaalmanager. Ik ben blijven plakken bij het stage adres van mijn opleiding: “Envogue” in Groningen. Hier ben ik oproepkracht. Daarnaast werk ik voornamelijk bij mijn ouders in de horeca. Meestal sta ik als gastvrouw bij “Grand Café Brugzicht”. Ook heb ik een super leuke bijbaan als “Prinses Elsa” bij Prinsesjesfeest. Echt een droom baan! In mijn vrije tijd spreek ik graag met vriendinnen af, lekker bijkletsen en heerlijk ontspannen. Ik wil in deze competitie graag laten zien dat het niet alleen gaat om het uiterlijk. Iedereen is mooi op zijn of haar eigen manier en het innerlijk speelt daar een heel grote rol in.”

Gillian Kahlé

Leeftijd: 20; Woonplaats: Leek; Lengte: 1.60m

“Ik doe de opleiding dierverzorging te Terra MBO. Nadat ik dierverzorging heb afgerond ga ik verder leren voor paraveterinair (dierenarts). Verder zit ik op Colorguard bij “Concordia” Zevenhuizen (Dynam!x). Tijdens wedstrijden staan we ook altijd voor een groot publiek en dat vind ik super leuk om te doen! Ik doe voor de eerste keer mee met een miss verkiezing en vind het tot nu toe al erg leuk. Naast dat het mij een leuke ervaring lijkt, hoop ik hierdoor ook meer zelfvertrouwen te krijgen. En ik hou van kleding, dus het shoppen voor de finale wordt natuurlijk ook erg leuk!”

Jeffell Dautzemberg

Leeftijd: 21; Woonplaats: Groningen; Lengte: 1.62m

“Ik doe de opleiding SAW: sociaal agogisch werk. Hier in Groningen heb ik een gezellig druk leven. Ik combineer school, stage, werk, familie en vrienden. Na het afronden van de opleiding sport & beweging niveau 3 op, ben ik begonnen met de opleiding Sociaal agogisch werk niveau 4, gespecialiseerde kinderdagopvang. Hiervoor zal ik in het schooljaar 2017-2018 afstuderen. Zelf werk ik graag met kinderen. Het is leuk om te zien hoe de kinderen zich ontwikkelen. Hoe ze groeien van groep naar groep en uiteindelijk door mogen naar de basisschool. Elk kind groeit en ontwikkelt zich op zijn of haar eigen manier en dat is één van de dingen die het werken met kinderen voor mij zo leuk maakt. Ik heb een passie voor sport, namelijk kickboksen, turnen en fitness. Vanaf mijn 6de tot mijn 15de heb ik aan selectie turnen gedaan. Hiernaast hou ik erg van winkelen met vriendinnen. Mijn vriendinnen beschrijven mij als een moedig, open en enthousiast persoon. Mijn wens is om heel ver te komen in deze competitie, dit is de eerste keer dat ik mee doe aan een Miss verkiezing. Ik wil graag het Noorden vertegenwoordigen. Er gaat niets boven het Noorden! Samen met de andere dames gaan we er een leuke tijd van maken.”

Jennifer Dijkstra

Leeftijd: 17; Woonplaats: Opende; Lengte: 1.76m

“Ik leer voor secretaresse. Je kan mij herkennen als een vrolijk persoon, die altijd lacht. Ik hou er ook van om anderen aan het lachen te maken en hou van gezelschap. Mijn hobby is motorcross en doe dit al ongeveer 3 jaar. Deze sport zorgt ervoor dat ik mijn angsten overwin en vind het natuurlijk ook echt super leuk om te doen. Ook doe ik aan fitness, omdat ik mijn lichaam op de goede maten moet houden voor mijn modellen werk. Ik ben ook heel leergierig en wil later PA worden van beroemde motorcrossers. Ook loop ik vaak bij mijn Italiaanse motorcrossclub, als ze wedstrijden in de buurt hebben. Als laatste hou ik van zon vakanties en vind ik het leuk om mij aan mensen te mogen presenteren. Hierdoor ook mijn reden om mee te doen aan de Miss Noord Nederland verkiezing.”

Liesbeth v/d Heide

Leeftijd: 19; Woonplaats: Siegerswoude; Lengte: 1.72m

“Ik ben afgestudeerd als Directie-secretaresse/ Management-assistente. Van het rondbrengen van kranten, en diverse andere banen tot, het met passie betrokken zijn, bij het verduurzamen van Nederland. Dit doe ik bij “Remon” in Marum. Met zijn modernste vorm van grondwaterwinningsbronnen, waterzuiveringsinstallaties, ontharders, etcetera. Daarnaast o.a. aardwarmte (geothermische energie), de warmtebron van de toekomst! En nog veel meer! Kortom, wij houden ons bezig met milieuvriendelijkheid, efficiëntie & technologische ontwikkelingen! Niemand is identiek, en dat is juist waar ons talent ligt.

Ook ik sta hier als nuchtere Friezin en had dit nooit durven dromen. Hoop hiermee zoveel anderen te mogen inspireren en een voorbeeld te kunnen zijn voor ieder ander prachtig mens.”

Lisan Bos

Leeftijd: 16; Woonplaats: Bedum; Lengte: 1.67m

“Ik studeer aan de Kappersopleiding. Ik ben geboren in Colombia, maar ik ben erg trots om Nederland te representeren en om deel uit te maken van deze maatschappij. Ik vind het erg belangrijk om iedereen te respecteren en zelfvertrouwen te geven. Daarom doe ik ook mee aan de Miss Noord Nederland verkiezing. Ik vind dat een verkiezing veel meer is dan mooi doen en jezelf laten zien aan mensen. Een missverkiezing is het combineren van beauty en brains, en dat je leert hoe je deze beide met respect kan gebruiken. Dit is een prachtig leer proces, waarin je zelfvertrouwen wint en je zeker over jezelf mag zijn. Je kan en mag jezelf zijn en dat is zo belangrijk in een Miss verkiezing. Ik denk dat je als Miss veel meer kan bereiken dan dat jezelf denkt. Natuurlijk doe ik ook mee omdat ik het erg leuk vind om bezig te zijn met uiterlijke verzorging en om nieuwe mensen te leren kennen. Ook al win je de hoofdprijs niet, je hebt wel een hele leuke en mooie ervaring!”

Lonneke Berghuis

Leeftijd: 18; Woonplaats: Nieuw-Roden; Lengte: 1.67m

“Ik doe de Opleiding Design & Styling en werk bij Leen Bakker. Ik woon in Nieuw Roden op een melkveebedrijf samen met mijn ouders, zus en twee broertjes. Ik ben gek op dieren! Ik heb bijvoorbeeld mijn eigen paard, hond en koeien. Mijn hobby’s zijn dan ook paardrijden, koeienkeuring, tekenen en verven. Tekenen en verven?? Past precies bij mijn opleiding Design & Styling. Maar waarom doe ik mee met de Miss Noord Nederland verkiezing? Als klein meisje liep ik al op hakken een modeshow na te doen. Natuurlijk tien keer omkleden en showen aan familie. De voergangen, in de koeienstal, waren dan ook mooi lang om als catwalk te gebruiken. En de koeien waren een goed publiek. Ook heb ik een keer meegedaan aan de Miss Teen verkiezing. Dit was een zeer mooie ervaring en heb hier gigantisch veel zelfvertrouwen mee opgebouwd. Dat ik dit in mijn eigen “streekje” kan en mag gaan doen, geeft mij nog veel meer zelfvertrouwen! Ik heb er zin in!”

Marjon Mast

Leeftijd: 25; Woonplaats: Bontebok; Lengte: 1.68m

“In juni 2015 ben ik afgestudeerd aan de opleiding HBO-Rechten. Ook heb ik een periode in het Vilnius (Litouwen) gestudeerd aan de International School of Law and Business. Na mijn studie heb ik werkervaring opgedaan in het notariaat bij de ING Bank. Sinds kort ben ik werkzaam als Accounts Payable Officer bij FrieslandCampina. In mijn vrije tijd ben ik vooral fanatiek bezig in de paardensport. Verder ben ik ontzettend reislustig. Vooral verre reizen trekken mij. Zo ben ik na mijn studie, alleen, 3,5 maanden wezen backpacken door Zuidoost-Azië. Dit jaar heb ik gereisd door Costa Rica. Tijdens mijn reizen ga ik graag duiken. Ik heb dan ook mijn duikcertificaat (PADI) behaald. Andere hobby’s zijn hiken en ik spreek graag met vrienden af. Vorig jaar heb ik voor het eerst meegedaan aan een Miss verkiezing (Miss Beauty Queen of the Netherlands), waar ik derde ben geworden. Ik vond dit zo’n ontzettend toffe ervaring en ben hier helemaal enthousiast door geworden, waardoor ik mij dit jaar heb opgegeven voor de Miss Noord Nederland verkiezing. Mijn zus, uit Australië, komt in september naar Nederland en nu hoop ik dat zij bij de finale aanwezig kan zijn.”

Nynke Bruinsma

Leeftijd: 22; Woonplaats: Groningen; Lengte: 1.70m

“Ik heb de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening afgerond en ben nu werkzaam bij een kinderdagverblijf. Na mijn deelname aan een aantal andere missverkiezingen, wordt het tijd om mijn danservaring eens wat meer naar voren te laten komen. Miss Noord is daar de ultieme gelegenheid voor. Daarnaast denk ik als Miss Noord 2017 een groot voorbeeld voor anderen te kunnen zijn. Ik werk graag met kinderen en mijn ultieme droom is om later in het buitenland (Afrika, Nepal) als hulpverlener in het onderwijs te werken.”

Robin Mulder

Leeftijd: 16; Woonplaats: Muntendam; Lengte: 1.70m

“Ik volg een opleiding aan het AOC Terra Assen. Ik ben een spontane meid die veel van sporten en beauty houdt. Ik ben elke dag veel bezig met make up, kleding, turnen en school . Ik vind het deelnemen aan de Miss Noord Nederland verkiezing erg leuk om te doen. Dit is de tweede verkiezing waar ik, tot nog toe, aan mee mag doen. Ik ben nog erg jong, dus heb ik nog heel wat jaren te gaan om, in deze wereld, te kunnen groeien. Het lijkt me echt een leuke hobby! Ik ga hierna de opleiding visagist doen, want ik ben helemaal gek op make-up! Glitters, make-up, haartjes doen, bootcamps, mooie jurken, 1 woord: Geweldig! Ik hoop dat jullie mij ook leuk vinden!”

Talitha de Jong

Leeftijd: 18; Woonplaats: Surhuisterveen; Lengte: 1.76m.

“Ik doe de Kappersopleiding. Mijn hobby’s zijn motorcross en ik doe mee aan bikini fitness wedstrijden. Waarom ik dit jaar mee doe aan de Miss Noord Nederland verkiezing? Omdat ik twee jaar geleden mee heb gedaan met een andere verkiezing en het een geweldige ervaring vond. Ik vond dit super om mee te maken, maar ik was toen nog wat te onzeker over mezelf. Ik kreeg veel reacties van vrienden, familie, maar ook daarbuiten dat ik vooral door moest gaan! Vorig jaar zag ik de Miss Noord Nederland verkiezing al voorbijkomen, maar durfde ik de stap nog niet te zetten om mij aan te melden. Weer werd ik door vrienden en bekenden, ook veel uit Roden, benaderd om dat vooral wel te doen! Nou vond ik het wel eens tijd worden om toch deze stap te zetten. Dit is echt wel iets wat ik graag zou willen doen: Het stralen op een podium! Het lijkt me ook een hele ervaring, waar ik in de toekomst zeker wat aan kan hebben.”