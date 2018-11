Murphy’s Quiz Night bij Café Zwaneveld

NORG – De maandelijkse Quizavonden bij Café Zwaneveld zijn inmiddels niet meer weg te denken uit het activiteitenprogramma van Norg en (verre) omstreken. Aanstaande vrijdag 16 november wordt er om 20.30 uur wederom een quizavond georganiseerd! Nieuwe en bestaande teams worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

In het kort de opzet van een Murphy’s Quiz; een Murphy’s Quiz Night is een algemene en avondvullende kennisquiz met diverse vragen, een muziekronde en een fotoronde. De quiz vindt plaats in een zeer ontspannen en gezellige sfeer. De quizavonden beginnen om 20.30 uur. Meespelen kan individueel, maar het is natuurlijk leuker om samen met collega’s, vrienden, familie of bekenden te spelen. Een team bestaat uit maximaal 5 personen. Hou je van een gezellige avond: stel een team samen en doe een keertje mee!

Winnaar van de quizavond van de maand oktober was het Drents Bierdispuut met 70 punten. De tweede plaats was voor Peest Es Side gevolgd door Import op de derde plaats.

De quizavond van 16 november is de zevende quizavond van 2018. De laatste quizavond van het seizoen wordt gehouden op vrijdag 21 december. Op deze avond wordt de grote finale-avond gehouden en wordt het winnende team in het algemene klassement gekroond tot Murphy’s Quiz Kampioen van 2018. Van tevoren opgeven is gewenst. Dit kan via 0592-612271 of info@cafezwaneveld.nl. (Foto: Facebook Café Zwaneveld)