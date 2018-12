Muziekcoöperatie Peize verdient een kans!

Deze week vindt de laatste raadsvergadering van 2018 plaats. Of het een interessante gaat worden? Zou best eens kunnen. Te beginnen met de ontvlechting van de opheffing van de gemeenschappelijke regelingen Novatec en ISD Noordenkwartier. Een hamerstuk, zo wordt vermoed. Verantwoordelijke wethouder Alex Wekema gaat er vanuit dat de raad ‘gewoon’ instemt met de ontvlechting. En anders? ‘Dan wordt het een drukke kerst’, lachte hij. Maar daar hoeft Wekema waarschijnlijk niet bang voor te zijn. Immers: alle stoplichten lijken op groen te staan. ‘Heb je ooit zo weinig gehoord over de opheffing van twee gemeenschappelijke regelingen?’, vroeg Wekema mij afgelopen week met gepaste trots. De eerlijkheid gebod mij te zeggen dat dit niet het geval was, maar dat heeft onder meer te maken met het feit dat ik de gemeentelijke politiek nog niet veel langer dan een jaar volg.

Wekema is desondanks blij. ‘Het is al jaren een wens om onze werknemers in het groen uit eigen portemonnee salaris te betalen’, sprak hij. Eén van de voordelen is dat de gemeente Noordenveld dan meer zeggenschap heeft over de werkzaamheden in het groen: de lijntjes worden immers kleiner. Ook zit er een financieel voordeel aan de ontvlechting van de gemeenschappelijke regelingen. ‘Dat was niet per se een reden voor deze ontvlechting, maar is een leuke bijkomstigheid’, aldus Wekema. Als er niets geks gebeurt, kan Wekema woensdagavond terugkijken op een zeer soepel verlopen ontvlechting. Een mooie opsteker voor de wethouder.

Op het programma zien we ook een subsidie voor Muziekcoöperatie Peize (kortweg MCP) staan. Het is snel gegaan met die coöperatie. In mei 2018 werd de coöperatie officieel opgericht. Er werd ontzettend veel tamtam gemaakt en niet zonder resultaat. Op de redactie van de Krant noemen wij Peize vaker dan eens het ‘muziekdorp van de gemeente’. En dat beeld wordt ondersteund door de cijfers. Het burgerinitiatief schaarde in een mum van tijd meer dan driehonderd (!) muzikanten achter zich. Dan doe je leuk mee, zouden we kunnen zeggen. Nu wordt er gesproken over een subsidie van 19.500 euro voor 2019. Het gaat dan om een pilot. Eerst maar eens zien wat MCP met dat geld gaat doen en dan zal de gemeente zich buigen over een eventuele structurele subsidie. Persoonlijk ben ik er niet bang voor dat Noordenveld in 2019 zal inzien dat dit geld ontzettend nuttig besteed wordt. De drijvende krachten achter het initiatief blijven tamtam maken en de cijfers liegen er niet om: er zijn genoeg welwillende muzikanten die deze coöperatie willen ondersteunen. MCP verdient een kans en ik vermoed dat de gemeenteraad van Noordenveld hen die kans ook zal geven.

Ook op het programma: padelbanen voor de tennisvereniging in Norg. De tennisverenigingen in Noordenveld zijn een goed voorbeeld van hoe sportwethouder Jeroen Westendorp de samenwerking tussen verenigingen wil zien. De tennisverenigingen in de gemeente hebben zich gezamenlijk hard gemaakt voor padelbanen, waarvan de eersten in Roden reeds zijn geopend. Nu is Norg aan de beurt. En dat is mooi, want de tennisvereniging in Norg is een actieve club. Constant zoeken zij manieren om mensen te ‘triggeren’ voor de sport. Denk aan de goedkope zomerabonnementen, waardoor veel voetballers zomers opeens besluiten een balletje te slaan. Vrij opmerkelijk, zeker als je je bedenkt dat die kruisbestuiving er ‘vroeger’ vrijwel niet was. De progressieve tennisclub schijnt ook bij de aanleg van de padelbanen een voortrekkersrol gespeeld te hebben en dus is het mooi dat een dergelijke baan binnenkort (waarschijnlijk) ook in Norg te bewonderen zal zijn.

Ach ja, heel spannend hoeft de laatste raadsvergadering van 2018 niet te worden. Vorig jaar was het Robert Meijer (VVD) die –helemaal in de lijn van de kerstgedachte – zijn bijdragen kort hield tijdens de laatste raadsvergadering. Of de rest dit goede voornemen ook heeft, betwijfel ik ten zeerste. Maar we gaan hoopvol en goedgemutst richting de laatste vergaderavond. Het scheelt dat er leuke onderwerpen op het programma staan. Daarnaast is het niet de taak van de raad om hun bijdragen kort te houden, maar om vooral inhoudelijk goede statements te maken. Nu nog een manier vinden om beide zaken enigszins te combineren. Zou mooi zijn.

Meepraten? Twitter: @MathijsRenkema