Nacompetitiekraker levert Leek een kater op

TLC komt tekort tegen Protos en mist derde klasse

LEEK – Het is voetbalvereniging TLC niet gelukt om promotie naar de derde klasse af te dwingen. In een zinderend duel waren de gasten uit Coevorden met 2-3 te sterk. Het duel met v.v. Protos om rechtstreekse promotie, leverde desondanks een bijzonder aardige wedstrijd op. TLC mocht ruiken aan de derde klasse, maar zal ook volgend jaar genoegen moeten nemen met de vierde.

Fijn lenteweer, veel publiek en harde vuurwerkknallen. Een heerlijke nacompetitiesfeer op Sportpark Rodenburg, waar de Leeksters het opnamen tegen Protos. De blauwhemden uit Coevorden hebben er zin in. Een supportersbus reisde afgelopen zondag hun club achterna en maakten van deze wedstrijd een heus schoolreisje. ‘Wij zijn Protos en wij zijn altijd zat’, zong een deel van de meegereisde supporters. Of je als club zit te wachten op dergelijke reclame, is nog maar de vraag.

Het waren de bezoekers uit Zuid-Drenthe die – nadat de rook van groen en blauw vuurwerk was opgetrokken – fel uit de startblokken kwamen. Kansen leverde het echter niet op en het was aanvoerder Stefan van Leeuwen die namens TLC de eerste poging van de wedstrijd ondernam. Hij loste een schot toen hij net de middellijn was overgestoken, maar veel gevaar leverde het niet op. Veel verder dan speldenprikjes kwamen beide ploegen niet. In de twintigste minuut kreeg TLC een eerste tegenslag te verwerken. Aanvoerder Van Leeuwen kwam in botsing met doelman Tim Bakker van Protos, wat hem op een lelijke blessure kwam te staan. ‘Iets met zijn kniebanden’, zo was de lezing kort na de wedstrijd. Uiteindelijk moest de aanvoerder per ambulance naar het ziekenhuis worden vervoerd. Een fikse tegenvaller voor Van Leeuwen, die kan rekenen op een langdurige herstelperiode.

Toen de wedstrijd na tien minuten weer werd hervat, werden beide teams feller. Harde duels werden uitgeochten en vooral Mark van der Veen kleunde er namens Protos behoorlijk hard in. Scheidsrechter Broersma wist desondanks de wedstrijd kort te houden en hoefde niet met kaarten te strooien. De leidsman maakte de eerste helft een uitstekende indruk. Toen Robin Soppe namens Protos theatraal naar de grond ging, wilde Broersma van geen pingel weten. En terecht, want doelman Erwin Heidinga pakte niets anders dan de bal. Het was diezelfde Soppe die even later een dot van een kans kreeg. Op elf meter van de goal – voor de ogen van de luidruchtige harde kern van Protos – schoot hij de bal hopeloos over.

Ook TLC kreeg kansen, vooral door weifelend optreden van Protos-goalie Tim Bakker. De Leeksters sprongen echter onzorgvuldig met de kansen om. Aan de andere kant was het doelman Erwin Heidinga die weifelend optrad. Door fel uit zijn doel te komen, kwam Protos gevaarlijk dicht bij een treffer.

Vier minuten voor rust ontvlamt de wedstrijd. Allereerst claimt de harde kern van TLC – ten onrechte – een penalty. Aan de daaropvolgende lange bal van keeper Bakker, houdt Protos uiteindelijk een hoekschop over. De voorzet is een prooi voor de vrijstaande verdediger Bram Mittendorf, die Protos eenvoudig op 0-1 zet. Voor TLC is het overleven tot aan de rust. Dat lukt eerst ternauwernood – Soppe krult de bal rakelings over – om vervolgens toch nog te mislukken. Een corner die wordt afgeslagen, valt voor de voeten van Rik Meijerink. De nummer twaalf van Protos schiet en ziet zijn bal afketsen op het lijf van doelman Heidinga. De alerte Bram Mittendorf maakt eenvoudig de 0-2. En zo kan het dat Protos om vijf over drie ’s middags met een comfortabele voorsprong aan de thee kon.

De tweede helft weet TLC wat het te doen staat. Alles of niets. Met de gretigheid zit het wel goed. Wanneer de blauwhemden uit Coevorden het veld betreden, staat TLC al een aantal minuten te trappelen. De eerste kans in de tweede helft is desondanks voor Protos. Stef Smits ziet zijn poging echter overvliegen. In de 51ste minuut maakt de thuisploeg de aansluitingstreffer. Het is Rick Renkema, de man die inviel voor de geblesseerde Van Leeuwen, die de bal panklaar in de zestien krijgt. Met een harde en overtuigende volley, ramt hij de bal achter doelman Bakker. De fanatieke Leekster aanhang ontploft: 1-2! Hoop doet leven in Leek, wat direct op zoek gaat naar meer. In de 54ste minuut wordt Frank Driessen echter afgevlagd, wanneer hij op weg is naar het doel van de Zuid-Drenten. Een dubieuze beslissing, maar in de vierde klasse kan een videoscheidsrechter helaas geen uitweg bieden.

Een paar minuten later valt Mahamed Farhaan in. ‘Mootje’, zoals hij liefkozend door de eigen supporters wordt genoemd. Een pijlsnelle aanvaller die zeker dreiging met zich mee bracht. Ondertussen wordt het veldspel in Leek harder. Er ontstaat een opstootje, waarbij Wander Hielkema (TLC) en Dennis Spang (Protos) beiden geel zien. In Leek begint men steeds meer te geloven in de gelijkmaker en, eerlijk is eerlijk, het zou niet onterecht zijn geweest. Toch creëert TLC geen grote kansen meer. In de 73ste minuut krijgen de withemden dan ook de deksel op de neus. Na goed doorzetten van invaller Bas Grobbe, is het Michel Overweg die de 1-3 in de verre hoek schiet. De meegereisde supporters – die zich de hele wedstrijd lieten horen en het bier goed lieten smaken – gingen uit hun plaat. Die zit in de pocket, moeten zij hebben gedacht.

TLC leek teneergeslagen. Protos kreeg nog een goede kans op 1-4, maar verzilverde die kans niet. Doelman Heidinga – die een bal tussen de fanatieke supporters van Protos moest weghalen – geloofde er echter nog in. En in de 83ste minuut geloofde heel Leek er weer in. Het was middenvelder Menno Tjoelker die met een fantastisch afstandsschot vanaf dertig meter de spanning terugbracht in de wedstrijd. Het publiek ging er nog maar eens achterstaan, wat resulteerde in een slotoffensief. Het was invaller ‘Mootje’ Farhaan die met veel dreiging kwam. Na een prima solo, werd hij in het strafschopgebied van Protos ten val gebracht. Waar Broersma de wedstrijd tot dat moment prima onder controle had, maakte hij hier een cruciale fout. De arbiter wilde niets van een strafschop weten, waardoor TLC een zuivere pingel werd onthouden. Even later claimt diezelfde Farhaan wederom een penalty, maar ditmaal ten onrechte. TLC kan verder geen potten breken en moet zich opmaken voor wederom een jaar in de vierde klasse. Een tegenvaller voor de Leeksters, die op basis van de tweede helft meer verdienden.

Tweede bal: Een heerlijk voetbalsfeertje afgelopen zondag in Leek. Alleen al het vuurwerk – dat de gehele wedstrijd te horen was – zorgde voor reuring. De bezoekers deden dat absoluut ook. de luidruchtige aanhangers met blauw-witte harten, zorgden voor een goede kantineomzet bij v.v. TLC. Het bier was niet aan te slepen en het gezelschap had het duidelijk naar hun zin. Eén van hen had zich voor de gelegenheid zelfs verkleed als smurf.

Ook de support van de thuisploeg was uitstekend. Onderling staken de ‘harde kernen’ elkaar de gek aan. Gezang over en weer en het verwijderen (en later zelfs in de brand steken) van spandoeken. Misschien wat overdreven en onsportief, maar écht grimmig werd de sfeer niet. De Zuid-Drenten (of moeten we zeggen Zuip-Drenten?) lachten uiteindelijk het hardst. De terugreis moet voor hen een pretje zijn geweest. En zo is het bier voor Protos, maar de kater voor TLC.

Opstelling TLC: Erwin Heidinga, Edgar Sanroesdi, Rienk Tuithof (56 Mahamed Farhaan), Wander Hielkema, Frank Spaan; Menno Tjoelker, Roell Elders, Stefan van Leeuwen (20/Rick Renkema), Danny Koning; Delano Dussel, Frank Driessen.

Opstelling Protos: Tim Bakker, Mark van der Veen, Hessel Doek, Bram Mittendorf, Daan Dekker; Stef Smits, Robin Soppe, Bart Reinink (56 Bas Grobbe); Michel Overweg, Dennis Spang, Rik Meijerink.

Gele kaart: TLC; Wander Hielkema, Menno Tjoelker, Danny Koning. Protos; Dennis Spang, Daan Dekker.