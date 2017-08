Nederlands Kampioenschap voor Hollandse Herders

HOOGKERK – Het 10e Nederlands Kampioenschap voor de Hollandse Herders werd afgelopen weekend gehouden in Hoogkerk. Het wedstrijdveld bestond uit tien aan elkaar gewaagde deelnemers die streden op het terrein van Hondensport Hoogkerk. De inzet was uiteraard de felbegeerde titel in het NK. Naast de deelnemers trok het evenement ook veel publiek uit Hoogkerk en omstreken. Sommigen uit belangstelling voor deze mooie sport, anderen uit nieuwsgierigheid en om kennis te maken met de hondensport. Gedurende de dag werden diverse onderdelen afgewerkt, waaronder het speuren, een gehoorzaamheidsonderdeel en het vangen van de boef.