Nieuw bestuur voor Business Friends Theater Winsinghhof

‘De nationale top komt hier. De stoelen moeten vol!’

RODEN – Een tijd lang zat het in het slob, de stichting Business Friends Theater Winsinghhof. Door alle gedoe en onrust rond Landgoed Mensinge was de ondernemersclub die het theater financieel ondersteunt bijna doodgebloed. Bijna, voor alle duidelijkheid. Want er is nieuws: een nieuw bestuur heeft zich gemeld om de Business Friends voort te zetten. Muzikant en ondernemer Axel de Meijer uit Roden aarzelde geen moment toen hij de mail van interim-directeur Nina Hiddema onder ogen kreeg. Of iemand belangstelling had voor een bestuursfunctie, mailde Hiddema naar alle Business Friends van het theater. De Meijer reageerde, trommelde nog twee mensen uit zijn netwerk op en voilà, Business Friends Theater Winsinghhof is alive and kicking. “De uitstraling van het theater voor de regio is groot. Het niveau van de voorstellingen is hoog, de nationale top komt hier. De stoelen moeten vol.”

“Dit theater is belangrijk voor de uitstraling van Roden. Ik was bang dat als ik niet zou reageren dat er niemand was die het zou doen”, begint Axel de Meijer die de voorzittersrol op zich neemt. “Ik ben meteen gaan bellen met Eddy Tinge, collega-muzikant en theaterdier. Als er íemand is die passie heeft voor muziek en theater is hij het wel. Ik vroeg hem of hij het zag zitten om secretaris te worden. Hij reageerde meteen enthousiast. Hadden we alleen nog een penningmeester nodig. André Steenbergen van DVEN-accountants ken ik nog van de lagere school. We hebben bij elkaar in de klas gezeten. André is accountant in Roden en heeft bovendien een enorm netwerk. En dat hebben we nodig voor het theater. Hij zei onmiddellijk ‘ja’ toen ik hem vroeg”, vertelt De Meijer aan de stamtafel van het theater. Een ding is direct duidelijk: de heren hebben er zin in. Lopen over van enthousiasme. Als geen ander weten zij hoe belangrijk het theater voor Roden is.

Nationale top

“Ons doel is het theater ondersteunen”, vertelt André Steenbergen. “Ervoor zorgen dat de tent vol komt. En dat betekent netwerken. We willen het theater jaarlijks een substantieel bedrag overmaken zodat de kwaliteit van de producties op niveau kan blijven. Geen hoogwaardig theater zonder Business Friends.” Volgens De Meijer is de uitstraling van het theater voor de regio groot. “Het niveau van de voorstellingen is hoog. De nationale top komt hier. Het ondernemersklimaat wordt gekleurd door het theater. Je treft elkaar in ongedwongen sfeer. Het is een heel sociaal gebeuren. Het zijn de soft skills die het doen, de zachte kant van de maatschappij wordt gevoed door het theater. Een cultuurhuis is een verrijking voor het dorp en van groot belang voor de gemeenschap. Ondernemers krijgen de kans om hier een bijdrage aan te leveren, wat bovendien de onderlinge relaties verstevigt. Ze kunnen klanten meenemen naar het theater, er een gezellig avondje uit van maken. Eerst een hapje eten, daarna een voorstelling te bezoeken om vervolgens in de foyer nog even na te praten.” Voor ondernemers willen we lidmaatschap van de Business Friends extra aantrekkelijk maken. Ze kunnen kiezen uit vier verschillende arrangementen inclusief een x-aantal vrijkaarten.”

Vertrouwen herstellen

Tot voor kort telde Business Friends Theater Winsinghhof 60 leden. Daarvan hebben er 10 het lidmaatschap opgezegd. Sommigen om geografische redenen, die zijn verhuisd naar een andere plek, anderen omdat ze er geen vertrouwen meer in hadden. “Daarvan zijn we ons heel erg bewust. Ons doel is dat vertrouwen te herstellen. Het is lange tijd in de politiek onrustig geweest rondom Mensinge en de Winsinghhof. Dat is gelukkig nu achter de rug. Er is duidelijkheid, er zit een nieuwe directeur op het theater en in de brasserie komt een Mexicaans restaurant. We zijn met de uitbaters in gesprek over op welke manier we met elkaar kunnen samenwerken. Kort om: allemaal positieve ontwikkelingen!” André Steenbergen is van plan de nieuwe theatergids die deze week uitkomt hoogstpersoonlijk per fiets bij de ondernemers te bezorgen. “Persoonlijk contact vind ik belangrijk. Mensen moeten ons weten te vinden. Daarom spring ik graag op de fiets om kennismaken met de ondernemer. Of toekomstige Business Friend, haha.”

Drie stichtingen

De Stichting Business Friends Theater Winsinghhof is een volledig onafhankelijke stichting, dat dient ter ondersteuning van het theater. Het enige dat gewijzigd wordt zijn de staturen en de inschrijving van de Kamer van Koophandel waaraan het nieuwe bestuur toegevoegd wordt. De Stichting Landgoed Mensinge wordt binnenkort opgeknipt in twee aparte stichtingen: Stichting Museum Mensinge en Stichting Theater de Winsinghhof. Dat besluit is genomen omdat het museum en het theater ieder een volstrekt ander doel dienen. Die twee hebben straks formeel niets meer met elkaar te maken. “We willen wel even benadrukken dat het oude bestuur de stichting goed heeft achter gelaten”, vertellen de heren. “Dat ze gestopt zijn begrijpen we. Soms is er teveel gebeurd. Dan is het klaar. Maar echt een dikke pluim voor hoe de boel is achtergelaten. Daar hebben wij veel profijt van.”

Oud-voorzitter Jan Willem Visser wenst het nieuwe bestuur veel succes. Hij heeft alle vertrouwen in het ‘nieuwe, frisse bloed’, laat hij weten in een reactie aan de Krant. “Toen de theaterdirecteur (Ids Dijkstra, red.) opstapte, was het voor ons als bestuur reden om een stap terug te doen. We voelden ons erg verbonden. Bovendien: het werd tijd voor een frisse wind. Ik was met mijn 62 de jongste van het bestuur. Uiteindelijk heeft dat door allerlei omstandigheden iets langer geduurd dan de bedoeling was. Met de komst van het nieuwe bestuur is dit voor ons hét moment om het stokje over te dragen. We hebben een gezonde stichting achtergelaten. Goed voor een substantiële bijdrage aan het theater voor de komende jaren. Het succes van Business Friends zegt iets over het draagvlak voor de gemeenschap vanuit het bedrijfsleven. Zij zijn de grootste supporter van het theater. Ik zal voortaan genieten als bezoeker. En daar ga ik vanavond mee beginnen. Ik moet nu ophangen, we gaan naar Ellen ten Damme.” Ook Business Friend worden? Even een mail sturen naar: businessfriends@theaterroden.nl