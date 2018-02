Nieuwe fiets- en wandelroutes Westerkwartier

WESTERKWARTIER – In het voorjaar van 2019 zijn er in het Westerkwartier drie nieuwe fietsroutes en negen nieuwe wandelroutes beschikbaar. Alle routes hebben een eigen thema dat past bij het landschap en de cultuur-historische waarde van het gebied. De nieuwe routes zijn een initiatief van de Ondernemersvereniging Toerisme Westerkwartier, toeristisch-culturele instellingen uit de regio en vier gemeenten uit het Westerkwartier. Naast financiering door deze partijen, draagt de provincie 133.000 subsidie bij vanuit de subsidieregeling Toeristische themaroutes.

Gratis app

De routes en thema’s zijn vanaf het voorjaar van 2019 zowel via routeboekjes als via een gratis mobiele app te raadplegen. Foto’s, filmpjes, verhalen en drie speurtochten voor kinderen verrijken de routes. Naast nieuwe thema’s zoals Meesters van het water, Achtertuin van Nienoord en Kleine pelgrimage worden ook de bestaande routes zoals Kerstvloed 1717 en de Reitdieproute toegevoegd in de app. Ook is het in de app mogelijk om een eigen route samen te stellen langs de bezienswaardigheden op basis van persoonlijke voorkeuren.

Activiteiten onderweg

De app geeft extra informatie voor onderweg, zoals waar een leuke activiteit te ondernemen is of welke arrangementen de bezoeker kan boeken. In de toekomst is het mogelijk vaarroutes aan de app toe te voegen. De inhoud van de routes komt in het Nederlands, Engels en Duits beschikbaar.

Nieuwe subsidieregeling

Het bijzondere aan deze nieuwe themaroutes is dat deze aanvraag het eerste initiatief is dat subsidie krijgt uit de nieuwe subsidieregeling van de provincie Groningen. Met deze regeling wil de provincie organisaties en ondernemers aanjagen om nieuwe, toeristische fiets-vaar- of wandelroutes met een specifiek thema te realiseren. Aanvragen kunnen tot en met 18 oktober 2018 via de website van de provincie worden ingediend bij de provincie Groningen.