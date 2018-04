Nieuwe Havengebouw feestelijk geopend

LEEK – In Leek is afgelopen week het vernieuwde Havengebouw feestelijk geopend door burgemeester Berend Hoekstra. Het gebouw, gelegen aan de haven vlakbij Nienoord, biedt een mooi uitzicht op de boten en het bos van Nienoord. In het Havengebouw kunnen bezoekers en recreanten dagelijks terecht voor een kopje koffie en een versnapering. Sinds 2016 is De Zijlen havenmeester van de haven aan het Leekstermeer in Leek. Om deze functie goed uit te voeren is in 2017 het Havengebouw in gebruik genomen.

In het Havengebouw werken mensen met een verstandelijke beperking die begeleid worden door medewerkers van De Zijlen. De werknemers zijn erg blij met hun nieuwe onderkomen.

Het Havengebouw is het hele jaar van geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 15:00 uur. In de zomermaanden is het Havengebouw geopend tot 16:30 uur en ook op zaterdag en zondag van 10:00 tot 17:00 uur.