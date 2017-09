Nog altijd eerste klasse in jubileumjaar

VEV’67

LEEK – VEV’67 is nog altijd trots dat het de enige eerste klasser is in de regio. De Leeksters wisten zich na de promotie keurig te handhaven, met als eindresultaat een achtste plaats. In het seizoen waarin de club van Vlug en Vaardig vijftig jaar bestaat. Luitzen Nijboer begint aan zijn derde jaargang. Nijboer krijgt assistentie van Melvin Oenema. Het wordt zijn eerste seizoen, na jaren in de jeugdafdeling actief te zijn geweest.

“Ik heb zelf niet op hoog niveau gespeeld”, bekent Oenema. “Ja, VEV is nog steeds eerste klasser. Wat we kunnen verwachten? Er is een top 5 bovenin, de rest is een grote middenmoot van plaats zes tot veertien, denk ik. VEV zal ergens in de middenmoot eindigen, verwacht ik. Wij hebben ons pas drie wedstrijden voor het einde veilig gespeeld. Er waren wedstrijden bij, die had je moeten winnen. Al hebben we ook bonuspunten gehaald tegen topploegen. Ik vergelijk het een beetje met PSV, dat een Europees debacle werd. Het heeft te maken met de instelling. Zo van: dat dat doen we wel even tegen de kleintjes. We schepten heel veel kansen, maar waren niet scherp voor de goal. Het rendement zal omhoog moeten. Als assistent heb ik veel overleg met de hoofdtrainer. De afgelopen tien jaar ben ik jeugdtrainer geweest. Dit kwam op mijn pad. Tactisch zitten we op een lijn. Luitzen heeft wel een andere visie. Hij is meer verdedigend, ik wil aanvallen. Dan krijg je een botsing, Van te voren overleggen we. Ik kan van de huidige trainer veel leren. Andersom heb ik ervaring met de jeugd. Wat het spel betreft, aan de bal komen kost minder kracht. Mooie combinaties, het publiek vermaken en dan punten pakken, dat zou mooi zijn. De geel-zwarte selectie is veranderd ten op zichte van vorig seizoen. Een aantal spelers is vertrokken. Klaas Kleiker en Enrico Wardenier, die zoals bekend naar Roden zijn gegaan. Daarvoor in de plaats twee keepers, Erwin Mensink en Danny Blaauwwiekel, van ONR. Verder verwelkomde Oostindie verdediger Jorno van Drachtster Boys. Alex Goos is terug. Daarnaast maken ook Mats Wolthuis en Hendrik Rozema- ook terug- deel uit van de selectie. VEV, dat in de beker onder meer met 3-1 verloor van Pelikaan S, begint de competitie met een uitwedstrijd naar Be Quick Dokkum, de gepromoveerde Friese club uit de tweede klasse. Daar zullen we een flinke kluif aan hebben. Een week later volgt Zeerobben, de eerste thuiswedstrijd, en een historische. Want op die dag, zaterdag 30 september, bestaat Vlug en Vaardig precies vijftig jaar. Dit belooft een groots gebeuren, met kinderdisco, expositie over de geschiedenis van de Leekster club, ‘Bourgondisch VEV’67’en VEV Cabaret. Maar er wordt dus ook gewoon gevoetbald. Het duel tegen Zeerobben vangt dan ook op het ongebruikelijke tijdstip van 16.30 uur aan.