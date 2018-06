Norger Avond4daagse in de startblokken

NORG – Van dinsdag 19 tot en met vrijdag 22 juni vindt in Norg voor de 7e keer de Avond4Daagse plaats. De organisatie is dit jaar in handen van Femma Bezu van de Welzijn in Noordenveld en Afien Baving van Beweegdorp Norg, samen met stagiair Joram van Leeuwen.

Zoals elk jaar zijn er weer vier mooie routes van 5 en 10 kilometer uitgezet door de natuur rondom Norg. ‘Waarbij we er dit jaar voor gekozen hebben om elke avond een thema mee te geven,’ laat Afien Beuving enthousiast weten. ‘Op dinsdag gaan we ‘met de muziek mee’. Muziekvereniging De Vooruitgang zal de wandelaars de eerste kilometer begeleiden en zij zullen de lopers ook muzikaal binnen halen op het terras achter café Zwaneveld. Op woensdag is het thema ‘opa & oma’. We nodigen alle kinderen uit om hun grootouders mee te nemen. Fitte grootouders kunnen lopen op de reguliere routes. Voor de iets minder valide mensen hebben we deze dag een verkorte tocht van 2,5 kilometer uitgezet en die is helemaal rollator, rolstoel en kinderwagen vriendelijk. Op donderdag is het thema ‘bos’. De route loopt deze avond helemaal door het bos. Het thema van de laatste avond is ‘feest’. We zouden het erg leuk vinden als iedereen zich verkleed en we zorgen na afloop voor een feestje met een DJ.’

Elke avond kan er tussen 18.00 en 18.30 uur gestart worden vanaf café Zwaneveld. Op woensdag kunnen deelnemers aan de verkorte route zich rondom dat tijdstip melden bij De Garve. Deelname kost € 6 voor 4 dagen of € 3 per dag, inclusief een medaille. Kinderen kunnen zich aanmelden bij hun meester of juf. Groepen kunnen zich aanmelden via info@beweegdorpnorg.nl. Een ieder ander kan zich vanaf een half uur voor vertrek inschrijven bij het vertrekpunt.