Obs de Elsakker wandelt voor water

WESTERVELDE – Elk jaar doen tienduizenden leerlingen van honderden basisscholen in heel Nederland mee aan. Wandelen voor Water. Dit jaar, voor de tweede keer, ook groep 6/7/8 van obs De Elsakker uit Westervelde. Bedoeling is leeftijdgenootjes in ontwikkelingslanden aan veilig water en schone toiletten te helpen. Wandelen voor Water 2018 komt ten goede van scholen in Kenia, Oeganda en Tanzania.

De kinderen van de Elsakker gaan op vrijdagmorgen 23 maart zes kilometer wandelen met een rugzak gevuld met 6 liter water. Ze starten die morgen om 08.30 uur op het schoolplein van De School in Langelo en finishen rond 10.00 uur op het eigen schoolplein in Westervelde. De leerlingen worden gesponsord door familie, vrienden en buren. Ook organiseerden ze zelf allerlei activiteiten. zo deden ze tegen betaling klusjes, verkochten verrassingsdoosjes en zamelden lege flessen in.