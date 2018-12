Oliebollenbakkers maken voor tiende jaar oliebollen voor de voedselbank

LEEK – Het maken van oliebollen en krentenbollen is voor Daniel Teekens en Anita Damkat van de oliebollenkraam in Leek hun dagelijkse werk. Een keer per jaar pakken de oliebollenbakkers extra uit. Zo vlak voor de kerst wordt extra vroeg opgestaan om voor allen die gebruik moeten maken van de voedselbank deze overheerlijke winterspecialiteit te bakken. Dit jaar voor de tiende keer en met evenveel liefde als de eerste keer. Op het hoogtepunt van de actie werden 1500 oliebollen gebakken. Gelukkig is dankzij de verbeterde economie het aantal gebruikers van de voedselbank ook gedaald. De 85 deelnemers die in Roden en Leek wonen hebben dit jaar allemaal weer een overheerlijke zak met oliebollen en krentenbollen gevonden in hun voedselpakket. Afgelopen vrijdagmorgen kwam de voedselbankmedewerker een auto vol vers gebakken bollen ophalen.