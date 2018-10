Onduidelijkheid omtrent HOV en Centrumontwikkeling blijft

‘We hebben nog niet eens een aannemer gevonden’

RODEN – Na een tweede raadsvergadering waarin de Centrumontwikkeling van Roden wederom een groot deel van de avond in beslag nam, staan de neuzen van de verschillende partijen redelijk dezelfde kant op. De raad wordt gevraagd om het Uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling vast te stellen. Bij de behandeling van de begroting in november zal moeten blijken of de gemeenteraad bereid is om 8,1 miljoen euro beschikbaar te stellen ten behoeve van het uitvoeringsprogramma.

Alle partijen lieten weten blij te zijn met het ambitieuze plan om Roden aan te pakken. Desondanks was er nog veel onduidelijk. De kosten die worden genoemd, zijn namelijk schattingen. De gemeente Noordenveld reserveert een bepaald bedrag voor een bepaald onderdeel van de Centrumontwikkeling. Neem nu de één miljoen euro die alvast gereserveerd is voor de aanpak van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV). Is dat niet teveel geld? Daarbij gaf wethouder Henk Kosters aan dat de kosten geraamd zijn en dat die dus lager uit kunnen vallen. ‘Maar het is verstandig om in het plan alvast een bedrag vrij te maken voor het HOV.’

CDA’er Harm Holman vindt echter dat het bedrag van één miljoen vrij fors is en dat er een duidelijke motivatie ontbreekt. Daarnaast lijken de aanpassingen aan het HOV ten koste te gaan van parkeerplaatsen aan de Kanaalstraat, wat volgens Holman geen goede zaak is. ‘De Kanaalstraat is een winkelstraat’, zegt hij. ‘Er zijn veel consumenten die bij de Copyright of bij De Wit hun auto willen parkeren en snel naar binnen willen voor een boodschap. Door die parkeerplaatsen weg te halen, doe je de ondernemers daar geen plezier.’ Ook het verdwijnen van vijftien parkeerplaatsen bij Op de Helte (het gebouw van de Protestantse Gemeente Roden-Roderwolde), schoot Holman in het verkeerde keelgat. ‘De plaatsen worden geschrapt zonder overleg met het bestuur van de PKN’, zegt Holman. Opmerkelijk, want mensen die er geregeld komen hebben vaak behoefte aan parkeerplaatsen nabij het gebouw. Wethouder Henk Kosters benadrukte dat de communicatie met de Protestantse Gemeente hierover niet goed is verlopen. ‘Met de andere partijen is dat wél goed gelopen, maar hier niet. Inmiddels is dat opgelost: vanmiddag hebben ambtenaren met het bestuur van de PKN gesproken’, vertelde Kosters afgelopen woensdag.

Over de voorgelegde plannen met betrekking tot de Centrumontwikkeling en het HOV, wordt nog uitvoerig gesproken. Zo is er een werkgroep geformeerd met daarin ondernemers en andere belangstellenden. Wethouder Alex Wekema – die het HOV-vraagstuk in zijn portefeuille heeft – vertelt dat er binnen het plan nog geschoven kan worden. ‘Het zou bijvoorbeeld kunnen dat wij de aanpassing aan de Touwslager/Kanaalstraat (in het plan staat dat het huidige kruispunt hier plaats moet maken voor een voorrangskruispunt, red.) niet uitvoeren, in overleg met onder andere de PKN.’

Een ander punt is de mogelijke verdwijning van parkeergelegenheid bij het huidige busstation en voor de apotheek. ‘Daar is een oplossing voor te vinden’, stelt Wekema. ‘Kiss & Ride zones, waar klanten kunnen worden afgezet en opgehaald. Met het eventuele behoud van de parkeerplaatsen bij het busstation, zou ik als ondernemer niet blij zijn’, stelt Wekema verder. ‘De mensen die hun auto parkeren en vanaf daar verder reizen, zullen als ze terug zijn het dorp namelijk niet meer ingaan.’

Het definitieve plan van het HOV moet in maart volgen. Dan zullen ook de kosten duidelijk zijn en kan de raad binnen het plan keuzes gaan maken.

De gemeente Noordenveld hoopt de aanpassingen aan het HOV halverwege 2019 klaar te hebben. Of dat gaat lukken is maar zeer de vraag, meent ook Robert Meijer (VVD). ‘Ik durf te stellen dat een kind dat vandaag verwekt wordt, eerder geboren is dan dat de HOV klaar is’, stelt hij. ‘We hebben nog niet eens een aannemer gevonden.’

Parkeeronderzoek

Namens D66 liet plaatsvervangend gemeenteraadslid Marjolein Bos zich uit over de resultaten van het parkeeronderzoek. ‘Naar aanleiding van de resultaten zou je kunnen zeggen dat nieuwe parkeerplaatsen niet nodig zijn. Dat lijkt mij onjuist. Het heeft namelijk ook met een stukje beleving te maken. Het centrum auto-ondergeschikt maken is prima, maar men moet wel de gelegenheid hebben om te kunnen parkeren.’

Harm Holman (CDA) uitte zijn twijfels over het onderzoek. ‘Ik krijg het idee dat het parkeeronderzoek is uitgevoerd om het verdwijnen van parkeerplaatsen te verantwoorden. Daarbij vraag ik mij af of een parkeeronderzoek in de zomer handig is geweest.’