ONR op zoek naar hoofdtrainer

RODEN – Voetbalvereniging ONR in Roden is voor komend seizoen op zoek naar een enthousiaste trainer/coach voor het eerste elftal, dat momenteel uitkomt in de 3e klasse C, district Noord zaterdag. ONR 1 is dit seizoen van start gegaan met een flink verjongde selectie. “We zoeken een trainer die het werken met een jonge groep als een uitdaging ziet en deze groep naar een hoger niveau kan tillen”, valt er op de website van de voetbalclub te lezen.

Profiel

De club zoekt een enthousiaste trainer die de trainingen voor de selectie verzorgt op dinsdag- en donderdagavonden; coacht tijdens alle wedstrijden van ONR 1; sociaal en communicatief vaardig is; het tactische en communicatieve vermogen bezit om team en spelers beter te maken; een goede sfeer weet te creëren tijdens trainingen en wedstrijden;

in bezit is van minimaal het diploma UEFA B/ TC 2; interesse en betrokkenheid toont in de vereniging en aandacht heeft voor de jonge talenten.

Geïnteresseerden kunnen een mail voorzien van motivatie en CV voor 31 januari sturen naar secretaris@vvonr.nl t.a.v. H.J. Postema. Voor informatie kun je contact opnemen met Bert Roede , tel.nr: 06-14346507