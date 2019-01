Ontwerpwedstrijd Folly Art weer van start

NORG – Stichting Amonet uit Norg organiseert voor het tweede achtereenvolgende jaar Folly Art Norg. In 2018 vond met groot succes voor de eerste keer Folly Art Norg plaats. Dertien ontwerpers plaatsten in een route van 15 km hun folly. Gedurende de maand augustus bezochten ruim 1500 bezoekers de zeer gevarieerde folly’s en genoten van de prachtige omgeving.

Een folly is een bouwwerk zonder functie, in het Engels betekent folly dwaasheid.

Folly Art Norg is een cross-over tussen design, architectuur, bouwkunst, landschap art, scenografie en vakmanschap. De organisatie wil ontwerpers de kans geven een folly te realiseren en bezoekers de gelegenheid geven deze folly’s te bekijken in de natuurlijke omgeving van het toeristische esdorpenlandschap van Norg, Drenthe.

In 2019 vindt Folly Art Norg voor de tweede keer plaats. De start is op zondag 4 augustus, daarna blijven de folly’s vier weken staan. Stichting Amonet daagt ontwerpers / bouwers uit om deel te nemen aan dit unieke evenement door hun folly ontwerp in te sturen en kans te maken op de hoofdprijs van vijf duizend euro. Tien folly’s zullen in 2019 worden geselecteerd en gerealiseerd.

Deelnemers krijgen een budget van vijfhonderd euro voor materiaal. Daarnaast zijn er enkele randvoorwaarden. Wie mee wil doen kan kijken op de website (www.amonet.nl). Meer informatie: follyartnorg@gmail.com.