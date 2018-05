Onzekerheid over MTB-routes en taartjes bij de glasbak

Een rustige raadsvergadering afgelopen week. Drie insprekers lieten hun mening horen over het nieuwe bestemmingsplan van de Meester De Vriesschool in Nieuw-Roden. De onvermijdelijke Piet Luursema benutte uiteraard zijn spreektijd, als vooraanstaand Nieuw-Roner. Daarnaast was er nog de aanpassing van de welstandsnota Oosterveld en daarmee hebben we goed en wel de belangrijkste punten wel behandeld. Waar het gisteren niet over ging, maar hier op de redactie van de Krant in Roden wél over werd gesproken, is de plannen voor de nieuwe mountainbikeroute in het Mensingebos. Er blijkt namelijk te weinig draagvlak voor de plannen van het college te zijn, waardoor het plan zomaar eens afgeschoten kon worden. Opmerkelijk als je je bedenkt dat geen enkele partij tegen de aan te leggen mountainbikeroute was. Oftewel: de volksvertegenwoordiging was voor de MTB-routes door het Mensingebos, maar het volk zelf blijkt nu tegen te zijn. Als college en gemeenteraad sla je – op het gebied van burgerparticipatie – dan behoorlijk de plank mis. In ieder geval lijkt er nu geluisterd te worden naar de tegenstanders van het ambitieuze (en misschien wat megalomane) plan van de gemeente. Dat dit muisje nog een spreekwoordelijk staartje zal krijgen is wel duidelijk, maar de toekomst van de nieuw aan te leggen MTB-routes lijkt ongewis. Het zou voornamelijk een vette streep door de rekening van oud-wethouder Reint-Jan Auwema betekenen, die zich jaren hard maakte voor deze routes. Benieuwd hoe dat gaat aflopen…

Het nieuwe college is misschien nog bezig met het wennen aan elkaar, dat betekent niet dat de ‘wethouderzaken’ niet gewoon doorgaan. Zo zag ik Jeroen Westendorp – geheel in stijl met deze fietsgemeente – op zijn stalen ros richting Norg trappen. Daar moest hij, ter ere van het veertig jarig bestaan van het fenomeen ‘de glasbak’, taartjes en tassen uitdelen aan inwoners die hun lege flessen in de bak deponeerden. Het kan verkeren. Zo zit je op kantoor in Groningen, jezelf bezig te houden met een nieuwe indeling van een bedrijventerrein en zo deel je op een aangename donderdagochtend taartjes uit aan mensen die zich keurig aan de milieuregeltjes houden. Overigens hoorde ik onlangs dat het scheiden van bruin, groen en ‘wit’ glas volkomen onzin is. Het glas wordt namelijk op een gigantische hoop gegooid en wordt dan gezamenlijk omgesmolten. Het scheiden van glas heeft ongeveer hetzelfde effect als het indrukken van de knoppen bij stoplichten voor voetgangers. Door op de knop te drukken, heb je het idee dat je iets kunt doen aan de lange wachttijd voor het stoplicht. In werkelijkheid haalt het niets uit en is drukken op de knop zo goed als zinloos. Dat schijnt dus ook bij het scheiden van glas zo te zijn. Dat het zinloos is, bedoel ik dan. Maar goed, er zit iets rustgevends in het scheiden van glas en het gerinkel van stukvallend glas.

Elders in de Krant een scherpe ‘Zeepkist’. Sowieso een mooie rubriek, vind ik. Alle lezers van de Krant hebben hierin de gelegenheid om hun mening te ventileren, over zaken die deze regio aangaan. Deze keer kwam de Zeepkist van inwoner die zich ergerde aan het feit dat het nieuw geplaatste bord aan de Esweg te Nieuw-Roden nogal gehavend in de berm lag. Op dit bord is de Drentse benaming van Nieuw-Roden (Nei Roon), toegevoegd aan het bord . Weggegooid geld, zo meent de inwoner. Vreemd is het zeer zeker. De gemeente kan inderdaad weten dat hier wegwerkzaamheden zouden plaatsvinden. Over de noodzaak van een bord met een Drentse naam eronder, kan eveneens getwist worden. Het gaat hier om het behoud van een stukje cultuur en natuurlijk de promotie van het Drentse woord. Dat zal allemaal best, maar is de beste manier om dit te doen middels het toevoegen van de Drentse plaatsnaam? In principe een kopie van wat men in Friesland doet. Daar plaatsen ze eveneens de Friese naam van een dorp, onder de – toch al onbegrijpelijke – Nederlandse naam van het plaatsje. Ik zie persoonlijk de meerwaarde hier niet van in, maar ik wil de ambassadeurs van het Drentse woord absoluut niet tegen de haren instrijken. Neemt niet weg dat het toevoegen van een Drentse naam aan een plaatsnaambordje volkomen zinloos is, wanneer het bord een tijdje later gehavend in de berm ligt. Wie dat niet wil inzien, heeft een behoorlijk bord voor zijn kop..

