Opruimactie waddengebied leerlingen Dr. Nassaucollege Norg uitgesteld

NORG – Het plan om vrijdag met de tweede klas richting de Waddenzee te gaan om daar mee te helpen de dijken en de omgeving weer schoon te krijgen, gaat morgen niet door.

“We hebben tot afgelopen woensdag nog contact gehad met het zeehondencentrum Pieterburen. Zij hebben tot dusver de coördinatie op zich genomen. Echter vandaag heeft het Waterschap aangegeven dat er naar aanleiding van dijkinspecties geen gecoördineerde opruimacties meer plaats mogen vinden in het Waddengebied. Wij zullen dus uit veiligheidsoverweging aanstaande vrijdag niet met onze tweede klassers richting Lauwersoog gaan voor de opruimactie. Wat ons betreft betekent dit niet dat van uitstel afstel komt. We hebben het materiaal van de gemeente Noordenveld nog beschikbaar. Het vervoersaanbod van busmaatschappij Doornbos staat ook nog. We hopen dus alsnog op nieuwe gecoördineerde schoonmaakacties.”