LEEK – Op donderdag 28 september is er in Leek een studieavond met ds. Oscar Lohuis, spreker voor Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Bekering van een hoogmoedige houding ten opzichte van Israël en de God van Israël. Ds. Oscar Lohuis was in het verleden verbonden aan de baptistengemeenten in Meppel en Emmeloord. Vanaf 2007 is hij vrijgesteld om zich helemaal te geven aan de Woordverkondiging als rondreizende prediker, evangelist en Bijbelleraar. Lohuis spreekt regelmatig in kerken, hij verzorgt Bijbelstudies en schrijft columns in verschillende bladen. “De tijd waarin wij nu als Kerk van Jezus Christus leven vraagt om een serieuze overdenking van de plaats van Israël in Gods reddingsplan voor deze wereld. Het is vreemd om te beweren dat God Israël pas zou kunnen gebruiken en zegenen wanneer zij zich zouden hebben bekeerd. Gods genade hangt niet af van de gehoorzaamheid van mensen. Want ook na Jezus’ komst worden volkeren geoordeeld op grond van hun houding ten opzichte van het Joodse volk”, aldus de Bijbelleraar Oscar Lohuis. De bijeenkomst vindt plaats in De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1in Leek. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.