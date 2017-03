Pannenkoeken bij Ouderenopvang Roden

RODEN – Het was vrijdag Nationale pannenkoekdag. En dat hebben de bezoekers van Ouderenopvang Roden gemerkt. Acht leerlingen uit groep 8 van obds ’t Valkhof hebben hun best gedaan om de oudere dames en heren te verwennen. Het thema van de Vreedzame School lessen die ‘t Valkhof momenteel aanbiedt aan de leerlingen is “We hebben hart voor elkaar”. Vrijdag vierde men de elfde editie van Nationale Pannenkoekdag, de dag dat basisschoolleerlingen door heel het land pannenkoeken bakken voor ouderen in de buurt. Gewoon, omdat onze opa’s en oma’s best wel eens in het zonnetje gezet mogen worden. Voor zowel leerlingen als bezoekers van Ouderenopvang Roden een geweldige ochtend waarin naast de pannenkoeken ook veel interesse en interactie ontstond.