PC Ronnie: Computerhulp aan huis: vakkundig, goed werk, niet duur en snel

LEEK – PC Ronnie is de computerwinkel aan huis. De eenmanszaak van Ronald Mulder is het adres voor computerproblemen, aankoop van apparatuur, voor zowel particulieren als bedrijven. Ronald Mulder komt uit een echt ondernemersgezin, was sinds 1980 actief in het bedrijf van zijn vader, het bekende EP Mulder. Na een tijdje in bankwezen begon hij voor zichzelf. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan…

”Ik heb gezegd: ik doe het op mijn manier. Dat houdt in: geen ingewikkeld ondernemersplan, maar ik kan het samenvatten in enkele zinnen: vakkundig, goed werk, niet duur en snel. Binnen een half uur ben ik ter plaatse en binnen enkele uren is het opgelost. Als mensen iets kopen, moet het gelijk draaien, vind ik. Het gaat om reparaties van computers en laptops. Meest voorkomend zijn draadloze netwerken voor particulieren en bedrijven. Maar ook zaken als het versterken van Wifi of webdesign”. PC Ronnie werkt ook met de methode ‘hulp op afstand’, waarbij de hele computer wordt overgenomen. “Het is heel simpel: particulieren kunnen niet zonder Facebook, bedrijven moeten blijven draaien. Daarom ben ik heel flexibel, dus kunnen mensen ook in het weekend bellen. Ik heb inmiddels een behoorlijke vaste klantenkring opgebouwd. Ik heb een grote voorraad computers en benodigdheden in huis en in mijn bestelbus. Van printers, pc’s, harde schijven, geheugenkaarten, enz. Ik kan het ter plekke repareren. De toegevoegde waarde is dat ik alles kan overzetten, zoals wachtwoorden. Verder verkoop ik ook computerspullen Mensen krijgen een jaar extra garantie op apparatuur. Daarnaast kom ik langs of het nog werkt, dat zit bij de prijs in. Mijn werkgebied gaat globaal van Marum tot Norg en Grijpskerk tot Haulerwijk en alles wat er tussen zit. Elke klant wordt vastgelegd. De hele historie. Voordeel daarvan is dat ik precies weet wat de mensen in huis hebben en wat er gedaan is aan reparaties. Ik vind het gewoon heel leuk om mensen te helpen met hun problemen. Het geeft enorme voldoening. Om voor de mensen klaar te staan. Ik maak ook websites, waarbij de klant aanpassingen kan doen”. Ronald Mulder zit al vanaf zijn tiende jaar in het vak. Hoewel Ronald uit de zaak is gestapt, is de band gebleven. Sterker: ik werk nog steeds samen met EP Mulder”. Net als PC Ronnie een zeer stabiel en betrouwbaar adres. Op de manier van Ronald: geen fysieke winkel, maar ‘computerhulp aan huis’.

PC Ronnie Computerhulp aan huis

Tuinkoepel 2

9351 TM Leek

tel. 06 – 22 175 775

info@pcronnie.nl