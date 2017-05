Pelikaan S zonder Jongsma finale in

Pelikaan S speelt een tweeluik tegen Noordscheschut om promotie naar de eerste klasse. Dinsdagavond rekende de ploeg van trainer Kurt Elshot af met het stugge Hardegarijp. In Friesland gingen de ‘Oostjes’ nog met 2-1 ten onder, in Oostwold werd het gisteravond 3-0 voor de thuisclub. Die uitslag kwam overigens pas na verlenging tot stand. Lang leken de gasten een 0-0 over de streep te trekken tot Martijn Drent alsnog 1-0 maakte,. In de verlenging maakte Freddy de Grooth de 2-0 en tekende opnieuw Drent voor de 3-0. In de finale zal Pelikaan S het in elk geval één duel zonder spelmaker Anton Jongsma moeten doen. Hij kreeg de rode kaart na het neerhalen van een doorgebroken speler.