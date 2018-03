Peter Vegter kijkt vooruit naar lijsttrekkersdebat

‘Helemaal niet stemmen is geen optie’

RODEN – Het ‘de Krant lijsttrekkersdebat’ op 15 maart aanstaande belooft een interessante avond op te leveren. Met een aantal heikele onderwerpen op het programma, konden de debatten nogal wat vuurwerk op gaan leveren. Gespreksleider Peter Vegter blikt alvast vooruit naar de betreffende donderdagavond en hoopt vooral de verschillen tussen de verscheidene partijen bloot te kunnen leggen.

Twintig jaar werkte hij voor RTV Drenthe. In de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld volgde hij de politiek en het dagelijkse wel en wee van de inwoners op de voet. Inmiddels is Peter Vegter gepensioneerd, maar begeleidt hij nog steeds jonge talenten die voor RTV Drenthe op pad gaan. ‘Om ze wegwijs te maken bij bijvoorbeeld een raadsvergadering’, zo vertelt Peter. Zelf is hij woonachtig in Roden en volgt hij de politiek in de gemeente Noordenveld nog steeds op de voet. ‘Ik kan wel zeggen dat ik enig inzicht heb in wat hier speelt. De gevoeligheden weet ik er wel uit te halen.’

Naast zijn werk bij RTV Drenthe, is Peter bestuurslid van de Peizer fietsclub ‘De Kannibalen’. Wekelijks maakt hij zijn kilometers door ‘fietsgemeente’ Noordenveld. Hij kent de gemeente hierdoor goed.

Peter kijkt uit naar het debat van donderdagavond 15 maart. De lijsttrekkers kent hij inmiddels al, ook de ‘nieuwelingen’. Menne Kamminga van de ChristenUnie en Bertus Jan Epema van GroenLinks heeft hij al ontmoet tijdens de ‘Groet en ontmoet’-avonden in de bibliotheken van Roden, Peize en Norg. Peter was de gespreksleider tijdens die bijeenkomsten, die doorgaans interessant waren. ‘Die avonden vielen qua opkomst tegen, maar gaven een goed inzicht in de verschillende partijprogramma’s. Wat opvalt: die programma’s kun je voor tachtig procent over elkaar heen schuiven. Het is moeilijk om onderwerpen te vinden waarover de lijsttrekkers echt fel in debat kunnen gaan.’ Toch zijn er onderwerpen te vinden die voor discussie kunnen zorgen. Neem nu Landgoed Mensinge. ‘Met het oog op de toekomst kun je je afvragen of het Landgoed een molensteen om de nek van de gemeenteraad zal blijven. Daarnaast is het interessant om je af te vragen hoeveel de gemeente nog bereid is om in het Landgoed te steken’, zegt Peter.

Het belangrijkste is de opkomst, zo meent de gespreksleider. ‘Ik hoop dat veel inwoners gebruik gaan maken van de kans om in debat te gaan. Dat ze zeggen wat ze op hun hart hebben. Dit is hét moment om in te spreken. Een mooie gelegenheid om in contact met de lijsttrekkers en de gemeenteraad te komen. Het is belangrijk dat de “gewone, normale Noordenvelder” – zoals Rutte het zou zeggen – naar Snow&Co komt.’ Helemaal niet stemmen, vindt Peter uit den boze. ‘Dat is geen optie. Mensen die denken dat het geen zin heeft om te gaan stemmen, hebben het mis. Het telt sowieso zwaarder dan bij een landelijke verkiezing.’ Het lijkt de gespreksleider een mooi streven om een opkomst van 70 procent te halen. Vier jaar geleden was het landelijke gemiddelde tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 54 procent. In Noordenveld was dit 60. ‘Het is mooi dat het in Noordenveld bovengemiddeld leeft, maar het kan natuurlijk nog beter’, vindt Peter.

Het advies van Peter is daarom helder: kom op 15 maart naar Snow&Co te Roden en praat mee over de gemeente Noordenveld. Onderwerpen aanleveren is ook mogelijk. Dat kan door te mailen naar dekrant@media-totaal.nl of te bellen naar 050-4065040.