De 69-jarige Peter Vegter zal op donderdagmiddag 15 maart gespreksleider zijn tijdens het grote ‘de Krant lijsttrekkersdebat. Peter is woonachtig in Roden en werkte twintig jaar voor RTV Drenthe. Tijdens zijn carrière bestreek hij voornamelijk de gemeenten Tynaarlo en Noordenveld, waardoor hij een duidelijk inzicht in de gemeentelijke politiek heeft gekregen. ‘Ik ken de partijen en de gevoeligheden binnen de gemeente’, zegt hij. Er ligt een duidelijke uitdaging voor Peter, die de onderlinge verschillen tussen de partijen bloot zal proberen te leggen. ‘De programma’s lijken ontzettend op elkaar. Voor het grootste deel kun je die over elkaar heen schuiven. Ik hoop vooral dat veel inwoners van de gelegenheid gebruik gaan maken om met de lijsttrekkers in debat te gaan.’

Daarbij benadrukt Peter dat dit hét moment is om in te spreken. ‘Niet dat de raadsleden anders niet toegankelijk zijn, maar het is een mooi moment om met ze in contact te komen. Daarnaast kunnen de inwoners zelf onderwerpen voor het debat aandragen.’

Tot slot hoopt Peter op een grote opkomst bij de verkiezingen. ‘Niet stemmen is volgens mij geen optie.’ Inwoners die onderwerpen willen aandragen, of vragen hebben voor de raadsleden, kunnen mailen naar dekrant@media-totaal.nl of telefonisch contact opnemen via 050 4065040.