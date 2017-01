Politie onderzoekt ernstige mishandeling Peizenaar

PEIZE- De politie stelt een onderzoek in naar de mishandeling van een 64-jarige inwoner van Peize, naar verluidt een medewerker van de sporthal in Peize, Bé Siegers. De man was in de nacht van zaterdag 14 op zondag 15 januari aanwezig in de sporthal aan de Hereweg in Peize. De man zou omstreeks 1.15 uur voor de sporthal na een klap of duw met zijn hoofd op de grond terecht zijn gekomen. Het slachtoffer raakte hierdoor buiten bewustzijn. Hij is met een hoofdwond en mogelijk hersenletsel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is direct na het incident gestart met een onderzoek. Dat heeft woensdag 18 januari geleid tot de aanhouding van een 52-jarige man uit Peize, nadat hij zichzelf gemeld had bij het politiebureau. De verdachte is ingesloten voor verhoor. De politie heeft nog niet met het slachtoffer kunnen spreken. De partner van het slachtoffer heeft aangifte gedaan van zware mishandeling.

De politie is op zoek naar getuigen: Bent u getuige geweest van het incident bij de sporthal en heeft u nog niet met de politie gesproken? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren:

Politie Noord-Nederland via 0900-8844 Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000, Politie.nl of via de politie-app