Politie zoekt dader woningoverval Peize

PEIZE – De politie is op zoek naar de dader van een woningoverval in Peize die op 1 juli werd gepleegd. Vlak na de overval werden twee mannen uit Groningen opgepakt, maar zij ontkennen er iets mee te maken te hebben, bleek donderdag uit een pro-formazitting voor de rechtbank. Er zou een derde verdachte betrokken zijn waarvan de politie over ‘concrete informatie’ beschikt.

De mannen zouden rond vier uur ’s nachts de woning een de Stelmaker zijn binnen gedrongen. Een van de slachtoffers werd, terwijl hij sliep, bij de keel gegrepen. Een ander slachtoffer werd onder het dekbed gedrukt en in bedwang gehouden. Een derde bewoner werd in het gezicht geslagen terwijl zijn keel werd dichtgeknepen. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de daders een mobiele telefoon en een tas met een portemonnee weggeroofd.

De daders vluchtten via de A28 naar Assen, waar de politie ze zag rijden. Bij de wijk Peelo ging het mis en verloor de chauffeur de macht over het stuur waarna ze lopend probeerden te vluchten. De politie wist ze doormiddel van een waarschuwingsschot te overmeesteren.

Het Nederlands Forensisch Instituut is nog bezig met dna-onderzoek, liet de officier van justitie weten. De twee blijven nog even vastzitten. Op 9 januari moeten ze opnieuw voor de rechtbank verschijnen.