Prominenten dragen nominaties aan voor Sportgala

‘Er zijn zoveel teams en sporters die het verdienen’

NOORDENVELD – Het lijkt nog ver weg, maar het Sportgala komt toch zeker dichterbij. Op zaterdag 26 januari barst het jaarlijkse sportfeest weer los in De Pompstee. Nog tot zondag 25 november kunt u mensen nomineren voor deze prestigieuze gala-avond. De Krant sprak alvast met een aantal prominente sportvolgers, die hún keuze laten doorschemeren. Te beginnen met Jeroen Westendorp!

‘Wie ik zou nomineren?’, herhaalt wethouder Jeroen Westendorp. Even is het stil. Daarna begint de wethouder – die onder meer sport in zijn portefeuille heeft – aan een bescheiden opsomming. ‘GOMOS schiet me te binnen’, zegt hij . ‘Zij leverden een unieke prestatie door naar de eerste klasse te promoveren.’ Westendorp, die zelf nog op een bescheiden niveau aan vrijdagavondvoetbal doet en daarnaast van fietsen en hardlopen houdt, pakt direct door. ‘Ook VV Veenhuizen werd natuurlijk kampioen. En ze doen het op een hoger niveau erg goed. Maar ja, er zijn veel meer teams die een unieke prestatie hebben geleverd….’ Even weer is het stil. ‘KTP Nieuw-Roden! Wonnen zij niet dit beker? Ook prachtig.’

Op individueel gebied komt de naam Thijn Buigholt plots in Westendorp op. ‘Hij heeft een zware tocht op de handbike volbracht. Fantastisch. Hij ontwikkelt zich steeds meer in zijn sport en laat zien waartoe hij in staat is.’ Ook de naam van Gijs Kamp uit Roden komt direct in hem op. De Inline Skater won ontzettend veel wedstrijden, werd Nederlands Kampioen en deed zelfs mee aan het Europees Kampioenschap. ‘Een groot talent.’

Westendorp kan nog wel een tijdje doorgaan. ‘Er zijn zoveel teams en sporters die dit jaar een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Ze allemaal benoemen, wordt lastig.’ 26 januari heeft de wethouder van sport al rood omcirkelt in zijn agenda. Het is vast een begin.

Het zal velen niet verbazen dat Jans Darwinkel zich tot het voetbal beperkt. ‘Ja sorry, maar behalve voetbal volg ik de sport in de gemeente niet zo’, verontschuldigt hij. Wat hem betreft prolongeert VV GOMOS haar titel als ‘sportploeg van het jaar’. ‘Ze hebben het fantastisch gedaan’, zegt de oud-voorzitter van VV Roden. ‘Maar weet je wie echt een prijs verdient? Trainer Wim Bakering! Die bewijst al heel veel jaren een toptrainer te zijn. Dat was hij eerder ook bij VV Roden en Achilles, en nu flikt hij het kunstje weer bij GOMOS. Eigenlijk zou hij in de prijzen moeten vallen. Een soort oeuvreprijs, of iets dergelijks. Wim verdient het!’

Even bellen met Bert de Groot, eigenaar van Fitnesscentrum Roden. De markante ondernemer móet op de hoogte zijn van de Noordenveldse sportwereld. En dat is hij. Voor ‘sportploeg van het jaar’ heeft hij een opmerkelijke inzending: Candy Soda Popcorn. ‘Die dames doen het al jaren lang zó ontzettend goed’, zegt Bert over het dansteam. ‘Op zowel EK’s als WK’s meten zij zich met de beste. Daarnaast is het een stel superleuke meiden, die ook nog eens een heel hecht team vormen. Ik vind dat zij de laatste jaren er met kop en schouders boven uit steken. Zij verdienen het om op het Sportgala in de prijzen te vallen!’

U leest het: er valt veel te kiezen. En daarin heeft u zelf ook een stem! Mail tot 25 november naar sportgala@sportstimuleringnoordenveld.nl en nomineer uw sportman, sportvrouw, sportploeg, sporter met een beperking, sportevenement en sporttalent van het jaar!