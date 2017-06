Promotie Nieuw Roden, Roden tegen Noordster

Nieuw Roden is na de 2-1 zege op THOR uit Lippenhuizen gepromoveerd naar de derde klasse. De ploeg van trainer Patrick van Nimwegen stond lang met 2-0 voor. Toen de gasten in de slotfase gelijk maakten, werd het nog even billenknijpen. VV Roden speelde in Leeuwarden met 3-3 gelijk tegen LAC Frisia, nadat het op eigen veld met 3-1 had verloren. De gastheren liepen met een man minder na een heel snelle rode kaart uit naar 3-0. Na de rust heerste Roden. Via Van Santen (2) en Bert Roede werd het 3-3. Zondag speelt VV Roden om een plek in de eerste klasse tegen Noordster, dat zondag een pak slaag kreeg van Rolder Boys. Het duel wordt op neutraal terrein gespeeld. Die locatie is nu nog onbekend.