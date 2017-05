Promotieroute Roden via omweg

RODEN – Roden had na de uitschakeling van Germanicus een mooie route in gedachten: vanuit Leeuwarden richting Pinkstermarkt en nog een plaats …..Maar LAC Frisia 1883 is geen Germanicus en legde een flinke barricade op de weg. Met een 3-1 nederlaag op zak lijkt de weg naar de eerste klasse te worden omgeleid. In de ultieme ronde wacht of Noordster of Rolder Boys. De eerste klasse is nog ver weg….

De twee winstpartijen op Germanicus hebben veel indruk gemaakt. Maar Roden relativeert. Het bestuur wees op Rene de Vries, die niet meedeed. Germanicus was daar helemaal, maar dan ook helemaal op gespitst. “Een speler is De Vries nu nog aan het zoeken…” De boomlange goaltjesdief begon andermaal op de bank, vanwege een blessure. De eerste vijf minuten waren in de braadpan aan de Norgerweg veelbelovend, voor LAC Frisia dan dat door twee verdedigingsfouten aan Roner kant twee kansen kreeg. Roden, dat eerst goed weg kwam doordat de scheidsrechter niet floot voor een overtreding, vlak voor het strafschopgebied, maar de tweede fout werd genadeloos afgestraft door Erwin Wenselaar: 0-1. Roden was nog niet wakker. Ook voorin niet, waar Robin van der Tuin ook een vroege scoringskans werd aangeboden, maar de spits trof naast het doel. Even later een niet ongevaarlijke kopbal van Guido Bos, die ook niet goed aan de wedstrijd begon. Het werd meteen duidelijk dat het een zware klus zou worden tegen de oudste club van Noord-Nederland en zesde verenging van Nederland en ervaren eerste klasser. De kwaliteit lag vooral voorin. De Roner defensie had de handen vol aan de technisch begaafde voorwaartsen. Na twintig minuten een eerste klasse-aanval, waarbij de bal zuiver en hard op de man werd gespeeld, uiteindelijk kwam het tot een hard schot, dat maar rakelings naast ging, Vervolgens werd een voorzet voor het doel gekopt, de paal voorkwam de 0-2. Leeuwarder Athletische Club Frisia domineerde het eerste half uur volledig. Bij Roden naast minder kwaliteit ook opvallend veel foute passes in de opbouw. Na een half uur stokten de aanvallen van de Frisianen en kwam Roden, dat geïmponeerd leek, beter in de wedstrijd. Van der Tuin kwam met een verrassend schot. Doelman Mitchell Timmer sloeg de bal uit de bovenhoek. Maar het was een wonder dat het nog maar 0-1 was. Vlak voor rust nog twee behoorlijke mogelijkheden voor de gasten. Beide keepers gingen ook nog eens in de fout, waardoor Roden voor hetzelfde geld nog de 1-1 op het bord kon zetten. Dat leek onmogelijk, maar Roden heeft dit seizoen al vaker verrast. Meteen na de hervatting was het raak. Een steekbal van Vincent van Santen viel voor de voeten van Van der Tuin die via de keeper het doel vond. Dit na een blunder aan de kant van Frisia, dat toch ook niet in bloedvorm verkeerde. Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Na een harde voorzet haalde Bert Roede de bal van de lijn. Er was geen houden aan. Even later werd Tarik Bourakba bereikt aan de zijkant. Bourakba vuurde op het Roder doel, het schot was te machtig voor Rutger Beuzenberg: 1-2. Bourakba, waarvoor SC Cambuur belangstelling heeft, werd meteen gewisseld. Even later ook een andere klasbak, Aissa Mahnin. Naar verluid wegens de ramadan die net is begonnen. De twee angels eruit. Het leek of Frisia dacht dat het varkentje (Roden) al gewassen was. Normaal heeft Roden geen kans tegen dit Frisia- voormalig cricketclub-, maar wel als het steken laat vallen- wat deze zondag nogal eens gebeurde en de scherpte niet heeft voorin. Roden weerde zich kranig. Dan een kenmerkend moment. Frisia toonde zich feller in de duels en dat liet invaller Davide Tundo zien door een luchtduel van Roede te winnen. Tundo probeerde vervolgens het onmogelijke: een lob in de verste hoek. Het scheelde centimeters. Met nog een half uur te gaan werd alsnog De Vries ingebracht. Het tweede deel was eens stuk minder. Er zat bij beide ploegen weinig lijn in het spel. Frisia controleerde het duel. Al was invaller Freddie van der Velde nog kansrijk, op aangeven van Guido Bos. Van der Velde kwam niet tot een schot. Roden leek uitgeblust, probeerde in de laatste tien minuten nog wel aan te dringen, maar een echt slotoffensief kwam er niet uit. De 1-3 hing eerder in de lucht en die viel ook. Dit na nog wel een dreigend moment bij het andere doel, waarbij een bal voorbij De Vries schoot. En een fraaie actie van Van Santen op de achterlijn, wat niet meer leidde dan een open doekje. Vlak voor tijd wederom een wisselspeler, Jordy Hoekema die de meegereisde supporters liet juichen na een schitterende uithaal, die onhoudbaar in de verste hoek verdween: 1-3. Even later werd het publiek getrakteerd op een hoogstandje van Tundo, die voorbij Yonathan Ahlers stoof, op inzet gewoon langs alles en iedereen denderde en bijna ook voorbij Beuzenberg. Roden liet zich ook niet onbetuigd. Van der Tuin liep nog in op een hoge bal en een schuiver van Van Santen werd gepakt door de doelman. Maar het slotakkoord van de middag was een actie van Rolf Dussel. De altijd hard werkende kleine middenvelder – die volgend seizoen op een lager pitje zal acteren- plukte de bal uit de lucht en nam met een schitterende volley Timmer onder vuur. Technisch volmaakt. De Friese doelman ranselde het projectiel even knap boven de lat weg. Het zegt veel over Roden, dat van geen wijken wil weten. Ook al is het de minderen. Laat dat nog een waarschuwing zijn voor het toch wat hautaine Frisia. Komende maandag (Tweede Pinksterdag) de return. Wint Roden met drie doelpunten verschil dan is het eerste klasser. Bij verlies rest de finale op 10 juni op neutraal veld tegen Rolder Boys of Noordster.

Nacompetitie tweede ronde: Roden-LAC Frisia 1-3 (0-1); Scoreverloop: 5. Erwin Wenselaar 0-1, Robin van der Tuin 1-1, 54. Tarik Bourakba 1-2, 89. Jordy Hoekema 1-3; Arbiter: Alberts; Gele kaart: Maurice Brouwer (Roden), Mark den Hartog (Frisia); Toeschouwers: 250

Opstelling Roden: Rutger Beuzenberg, Maurice Brouwer (71. Robin Carras), Stan Idema, Yonathan Ahlers, Rolf Dussel, Vincent van Santen, Bert Roede, Nick ter Arkel (66. Rene de Vries), Robin van der Tuin, Rik van Dijk (45. Freddie van der Velde), Guido Bos