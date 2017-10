Raadsleden gekleed door Kledingbank

RODEN – De Kledingbank gaat, in samenwerking met Stichting de Noordenveldse Uitdaging, raadsleden van de Gemeente Noordenveld kleden. Dit doen zij om aandacht te vragen voor de Kledingbank te Roden. De Kledingbank zamelt kleding in voor de gemeenten Leek, Marum en Noordenveld. Mensen met een inkomen op bijstandsniveau kunnen via de kledingbank kosteloos aan kledij komen.

De Kledingbank heeft momenteel zo’n vijfhonderd klanten. Toch maakt lang niet iedereen gebruik van de mogelijkheden van de Kledingbank. ‘Er zijn momenteel meer dan vijfhonderd mensen die in de bijstand zitten. Wij willen aan degenen die hier niet heen komen, laten zien dat er niets mis is met de kleding van de Kledingbank. Er zit namelijk hele mooie kleding bij’, zegt voorzitter Jofien Brink.

Door de raadslieden te kleden, hopen zij aandacht te krijgen voor een modeshow op 21 november. Tanja Haseloop van de Noordenveldse Uitdaging: ‘Met deze actie willen we laten zien dat iedereen er goed uit kan zien. Wanneer je er goed uit ziet voel je je ook beter. De Noordenveldse Uitdaging zet zich graag in om dit samen met de Kledingbank onder de aandacht te brengen met een modeshow, zodat mensen geïnspireerd raken. Daarnaast willen wij mensen bewust maken dat ze, in plaats van zomaar kleding weggooien, ook kleding kunnen doneren aan ons.’ Tijdens de middag van 21 november zullen er ondernemers uit Noordenveld aanwezig zijn, die de klanten van de kledingbank kunnen voorzien van tips over kleding en make-up.

Op 31 oktober gaat de Kledingbank voor haar klanten weer open. Dan zal de wintercollectie namelijk weer in de rekken komen te hangen. De heropening van de Kledingbank gaat gepaard met de start van een speciale ‘wensactie’. Tijdens deze actie kunnen mensen een wens voor zichzelf of anderen insturen. ‘Het gaat hier dan om kleine ‘gelukswensen’. Gewoon, om jezelf of iemand anders wat beter te laten voelen’, zegt Tanja. De wensen kunnen worden ingestuurd en moeten voorzien zijn van een reden waarom iemand die wens heeft. Wensen kunnen worden ingestuurd naar wens@welzijninnoordenveld.nl . De actie sluit op 21 november, waarna een selectie zal worden gemaakt van de ingestuurde wensen. De wensen kunnen ook ingeleverd worden bij de voedselbank, Welzijn In Noordenveld en de Kledingbank.

Daarnaast roept de Kledingbank op om mensen met een overschot aan kleding, dat vooral niet weg te gooien. ‘Wij kunnen die kleding erg goed gebruiken, vooral aan kinderkleding is er veel behoefte’, zegt Jofien. ‘En voor vrijwilligers staat onze deur natuurlijk ook altijd open’.