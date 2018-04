Raadswerkgroepen geven toekomstige gemeente Westerkwartier steeds meer vorm

MARUM – Ruim 7 maanden nog, dan is het zover en gaan de gemeenten Leek, Zuidhorn, Marum en Grootegast samen verder als de nieuwe gemeente Westerkwartier. Dat gaat echter niet zonder slag of stoot. Vooraf dient een heleboel geregeld te worden. Gelukkig hebben de betrokken raadsleden van de vier gemeenten zichzelf onderverdeeld in werkgroepen die de belangrijkste onderwerpen adresseren en vooraf goed proberen te regelen. Woensdag kregen belangstellenden, en dat was een Marumer raadzaal vol, een update over de gang van zaken. Er is nog geen vaste locatie voor raadsvergaderingen gekozen en ook valt er nog weinig te zeggen over de begroting van de gemeente Westerkwartier die in juni wordt verwacht. De onzekerheden ten spijt, alle werkgroepen zijn ervan overtuigd dat het goed gaat komen voor 1 januari 2019. En ook dat schept vertrouwen.