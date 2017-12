Richard Veurman, voorzitter Volksvermaken Peize

Bij een Kerstkrant hoort natuurlijk een speciale Kerstrubriek. De redactie van De Krant besloot te gaan voor de ‘De Krant Kerstmok- actie’. Een vrij simpele actie, als je er over nadenkt. De ingrediënten? Een mok, een goede bak koffie en een leuk gesprek.

Aan de Oudevelddijk in Peize is de donker al ingetreden. ‘Het is eigenlijk tijd voor een borrel’, zegt Richard Veurman, voorzitter van Volksvermaken Peize. Desondanks neemt hij de Kerstmok dankbaar in ontvangst. Aan de eettafel in de keuken, zit hij in een keurig overhemd achter een brandende kaars. De Noordenveldse Nico Dijkshoorn, maar dan anders.

‘Wat voor jaar het was? Een overgangsjaar. En dan heb ik het over de Vereniging voor Volksvermaken. We hebben ons dit jaar vooral bezig gehouden met een vrij traditioneel programma’, zegt Richard. Als hij kijkt naar hoogte- en dieptepunten van 2017, dan schiet hem wel iets te binnen. ‘Ik had gehoopt mijn studie aan de Pabo in Groningen af te ronden. Dat moet middels een scriptie, maar daar ligt helaas niet echt mijn kwaliteit. Het is me tot nog toe dan niet gelukt de studie af te ronden, voor mij is dat een dieptepunt.’

Richard heeft een eigen hoveniersbedrijf. Dit combineert hij met zijn sudie aan de Pabo. ‘Uiteindelijk hoop ik een combinatie te vinden tussen mijn leven als hovenier en een leven als leraar. Dat zou leuk zijn.’ Kijkend naar Volksvermaken, weet hij ook een dieptepunt aan te wijzen. ‘De wandeltocht. Hier kwamen maar 35 man op af. Veel te weinig. Dat zie ik echt als een dieptepunt. Wandelen is populair in de regio en we zijn aan het kijken wat we kunnen doen om de wandeltocht populairder te maken. Wellicht dat we het verbinden aan de plaatselijke horeca of de bedrijven’, zegt Richard.

Hoogtepunten waren er gelukkig ook. ‘Ik ben dit jaar voor het eerst met mijn nieuwe vriendin op vakantie geweest. Dat is goed verlopen en dat zie ik dan ook als hoogtepunt. De eerste keer met elkaar op vakantie is toch spannend. Daar komt bij dat we naar Mexico gingen. Je kunt niet snel weer naar huis als het toch niet bevalt’, lacht Richard. ‘Als ik kijk naar Volksvermaken, dan denk ik dat de paardenshow een hoogtepunt was. We hadden dit jaar ein-de-lijk geluk met het weer en er kwamen bijna 2000 mensen op af. Ook hebben we dit jaar speciale vlaggen ontworpen om de feestweek heen. Daar zijn ruim 200 van verkocht en dat geeft het dorp een heel feestelijke uitstraling.’

Dat Richard een druk baasje binnen de Peizer gemeenschap is, blijkt wel uit zijn ambities. Niet alleen is hij lid van Gemeentebelangen -en zou hij in theorie in de gemeenteraadslid kunnen worden – hij houdt zich ook bezig met de toekomst van Peize. Zo zit hij in een werkgroep die de Brink van Peize in 2020 wil hebben aangepakt. ‘Voor de uitstraling van het dorp is dat erg belangrijk’, meent hij.

Volksvermaken gaat volgend jaar bezig met het organiseren van nieuwe evenementen, vooral op het gebied van muziek. ‘Peize is hét muziekdorp van Noordenveld. Dat heeft te maken met de forenzen die zich hier vestigen en waarvan de kinderen veelal muziekles volgen. In Peize wordt er sowieso veel met muziek gedaan. Wij sluiten hier op aan, door volgend jaar een taptoe in samenwerking met Muziekvereniging Noordenveld te organiseren. Daarnaast zal op de kop van de Hoofdstraat in juni PaisSonic plaatsvinden. Dat belooft een spektakel te worden.’

Een persoonlijke ambitie heeft Richard ook. ‘Ik wil eigenlijk volgend jaar mijn studie afronden. O, jee… Nu het in de Krant staat, kom ik er zeker niet onderuit?’

Richard geeft de Kerstmok door aan Wim Stroetinga, maar doet dit onder één voorwaarde. ‘Hij moet de Mok doorgeven aan iemand buiten Peize, anders hebben we straks heel Peize gehad.’ Richard meent dat Wim zeker even aan het woord moet komen. ‘Hij is voorzitter van het Zwembad in Peize. Sowieso heeft hij heel veel rollen gespeeld in het dorp. Hij kan hier vast mooi over vertellen.’