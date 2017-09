Rik van der Es houdt opnieuw ‘dagboek van de Rodermarkt’ bij

“Op de Rodermarkt bereiden we ons het hele jaar voor”

RODEN – Volksvermaker en Roner Rik van der Es is er weer klaar voor: de Rodermarkt. Ook dit jaar zal hij voor de Krant weer een dagboek bijhouden van zíjn Rodermarkt. En geeft daarmee een kijkje achter de schermen van de Volksvermakers, maar ook eentje achter de schermen van een echte Roner voor wie Rodermarkt toch wel het feest der feesten is.

Opgegroeid aan de Brink en als zoon van een horeca-echtpaar weet Rik niet beter dan dat Rodermarkt gevierd moet worden. Maar vooral ook dat de handen uit de mouwen gestoken worden. Pa en ma sloten hun restaurant ‘De Bitse’ voor deze week in september en waren de hele week op het Horecaplein te vinden waar pa zorgde voor de drankjes en ma de kraam met de bruine bonen bemande. De kinderen? “Ja, wij waren ook wel dagelijks op de beurs te vinden. En die kermis voor de deur, dáár wen je ook wel aan. Je grenst eraan dus als je wakker wordt, liep je zo weer die kermis op. Ik heb dat altijd wel heel leuk gevonden”, herinnert hij zich.

Inmiddels actief als Volksvermaker is de Rodermarkt een week waar hij goed voorbereid op is. “Hier bereiden we ons het héle jaar op voor”, lacht hij. “Het staat het hele jaar wel op de agenda, maar er liggen al veel draaiboeken klaar dus iedereen weet zo langzaamaan wel wat moet gebeuren.” Hoewel de basis staat als een huis, neemt dat niet weg dat er elk jaar wordt gekeken naar vernieuwing. “Je kan het altijd verbeteren”, vindt Rik, “dus dat doen we dan ook ieder jaar. Bijschaven en moderniseren. Kleine dingen waar het allemaal nog beter van wordt. Zo hebben we vorig jaar grote digitale schermen opgehangen bij het paardje rennen, zodat de start ook vanaf de terrassen bekeken kan worden. En dit jaar hebben we een entertainmentprijs toegevoegd aan de parade voor de reclamekaravaan. Om ook deze deelnemers te prikkelen.” Eén grote wens is er nog wel: “de hele straat overkoepelen. Gewoon de hele Brink tot aan de Jaarbeurs”, durft Rik te dromen. Nu nog toekomstmuziek, maar wie weet.

Het gevoel van de Rodermarkt zit hem volgens Rik in de sfeer en het totaalplaatje. “Er is nooit trammelant, terwijl er zoveel duizenden mensen komen.” Hoeveel, dát is nog nooit in kaart gebracht, maar reken eens op rond de 40.000 voor de parade en daarbovenop nog eens zeker 10.000 per dag en de prestatie van weinig ellende op dus rond de 100.000 bezoekers is een hele grote. De verantwoordelijkheid voor een organiserende vereniging als Volksvermaken ook. “Ja”, bedenkt Rik zich, “maar zo voelt het niet. Het is een overkoepelend iets waar wij als Volksvermaken actief zijn, maar samenwerken met de Jaarbeurs, gemeente en horeca. Je doet het met elkaar.”

Een favoriet onderdeel van de feestweek heeft Rik niet. “Wat eruit springt? Echt álles. Elke dag is iets anders: zaterdag dé parade, zondag is er altijd veel publiek op de been, maandag is dan wat rustiger en is de sfeer weer anders en dinsdag is de markt zelf”, somt hij op. “En juist die totaal verschillende dagen maken samen de Rodermarkt. Er komen altijd enorm veel oud-Roners voor terug”, vertelt hij. “Mensen die in het westen wonen, willen toch hier weer bij zijn. Dat is ook het gevoel van de Rodermarkt.”

Vorig jaar zal moeilijk te overtreffen zijn, want een jaar wat alle records verbrak van beste weer tot aan meeste bezoekers staat als mooiste herinnering bij Rik te boek. “Maar goed, 2015 was ook perfect en toen zeiden we nog: daar kan 2016 nooit overheen. Dus laten we zeggen: als elk jaar zoals vorig jaar wordt, dan komt het wel goed.”

En of dat zo gaat zijn, kunnen alle lezers van de Krant meemaken. Rik zal speciaal voor de Krant weer een dagboek bijhouden van zijn Rodermarkt en geeft daarmee een inkijkje achter de schermen van deze feestweek. Volgende week volgt deel 1. Online worden de Volksvermakers ook op beeld gevolgd. Filmpjes verschijnen elke dag tijdens de Rodermarktweek op dekrantnieuws op Facebook.