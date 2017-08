Rockin Roon: rock ’n roll, pettycoats, hamburgers & hotdogs

RODEN – Nog even, en dan is het rocken geblazen in Roden! Na de vakantie, op zondag 3 september om precies te zijn, staat het allereerste Rocking Roon-festival op de agenda. De organisatie heeft drie onvervalste rock ’n roll-bands weten te strikken, vertelt medeorganisator Jan Willems. Samen met Matheus Zeller (voorzitter) en Bart de Vries (penningmeester) introduceert Willems die zelf de rol van secretaris op zich neemt, een ouderwetse rock ’n roll-party op de Vrijetijdsboulevard in Roden.

Jan Willems liep al jaren rond met het idee voor een rock ’n rolldag. “Ik had er 7 jaar terug over met Willem Niemeijer, de man achter de Amerikaanse auto’s. Hij was erg enthousiast. Toen hebben we geprobeerd zoiets van de grond te krijgen. Dat mislukte. Niet iedereen zag er brood in. Daarna overleed Willem. Het idee sprak me nog steeds aan. Bovendien is het tijd voor iets nieuws in Roden, vind ik. Ik benaderde Bart en Matheus om het idee te bespreken. Zij waren meteen enthousiast. Toen hebben we met een club van drie man de stichting Rocking Roon opgericht.”

De mannen hebben drie bands weten te strikken: Tiffany & The Rhythm Boys uit Friesland, zij maken onvervalste rock ’n rollmuziek, The Black Ravens uit Groningen, de rode draad op 3 september. “Deze band verzorgt meerdere optredens. Dan hebben we nog the Hillybilly Moonshiners uit Brabant. Echt een te gekke band. Zij bouwen hedendaagse nummers om tot rock ’n rollnummers. Het zijn drie heel verschillende bands zodat er voor iedereen iets aansprekends is”, weet Jan.

En de entourage? Die is uiteraard ook rock ’n roll. Stands met pettycoats en andere rockabillykleding, een barbier, Amerikaanse sleeën en hamburgers & hotdogs. Ook de kids hoeven zich niet te vervelen. Die kunnen lekker (op de maat van de muziek) springen op het luchtkussen. Zondag 3 september dus. Van 13.00 tot 18.00 uur Rocking Roon op de Vrijetijdsboulevard in Roden. Willems rekent op een enorme opkomst. De entree kost namelijk helemaal niets. “Als dit lukt, hebben we er een mooi evenement bij in Roden.”