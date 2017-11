RODEN – Afgelopen week is in het Scheepstra Kabinet te Roden een nieuwe stichting in het leven geroepen. Het betreft ‘Stichting Herdenken’, een stichting die zich als doel stelt om de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog levendig blijven te herdenken. Burgemeester Klaas Smid was aanwezig bij de officiële oprichting van de stichting, die zich rond mei ongetwijfeld zal roeren omtrent de herdenkingen.