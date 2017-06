Roden staat zondag in teken Run van Roden

Al een kleine vierhonderd mensen gaven zich op voor de Run van Roden, die aanstaande zondag (25 juni dus) wordt gehouden. Mensen kunnen zich ook zondag (vanaf 12.00 uur, de brink) nog opgeven voor de halve- of kwart marathon, de Intersport Estafetterun, de Fitnesscentrum Roden 1K-run of de Scholierenrun, ook al gesponsord door het fitnesscentrum aan de Kanaalstraat van eigenaar Bert de Groot. Het mooie aan de Run? Dat is de laagdrempeligheid. Iedereen kan meedoen omdat er voor elke loper wel een passende afstand is. Mooi is ook de groep lopers die voor de Run een aantal clinics volgt om zo goed beslagen ten ijs te komen. van die ‘beginners’ sluit het merendeel zich vaak aan bij Loopgroep Roden. Zij zijn besmet met het loopvirus.

Namens de Krant loopt fotograaf Erik Veenstra mee. Vincent Muskee haakte af wegens een blessure. Hij kon net de vierdaagse uitlopen.