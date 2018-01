Rodense wielertalenten succesvol op NK veldrijden

HOOGEVEEN/RODEN – Afgelopen zaterdag was het wielersportcomplex in Hoogeveen het strijdtoneel van de Nederlandse Kampioenschappen veldrijden voor de jeugd. Kinderen in de leeftijdscategorie zeven tot en met dertien jaar lieten daar zien hoe ze omgingen met moeilijke omstandigheden op een loodzwaar parcours. Uit Roden hadden zich middels diverse plaatsingswedstrijden Björn Koster en de gebroeders Jasper en Thomas Huitema geplaatst voor deelname aan dit Nederlands Kampioenschap. Dat Thomas bij de achtjarigen tot één van de favorieten behoorde was bekend en die rol maakte hij ook waar door als eerste te finishen en dus als Nederlands Kampioen kon worden gehuldigd.

Björn Koster en Jasper Huitema moesten de strijd aanbinden met zo’n 35 medestrijders. Uiteindelijk werd Björn Koster knap tweede en kwam Jasper Huitema na een prima wedstrijd als derde over de streep. Op de foto zwoegt Björn Koster zich door de modder naar een tweede plaats.