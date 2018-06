RODEN – De 10 kilometer van de Roder Avond4daagse gaat vrijdagavond niet door! De 5-kilometerroute start vanaf 18:45, om 19:30 moet iedereen gerstart zijn. De organisatie kan, mocht het weer dan toch niet vertrouwd zijn, ook de korte route alsnog afgelasten. Om 21:00 kan iedereen een medaille halen in Sporthal de Hullen waar ook de finish is. Mocht er sprake zijn van afgelasting, worden de medailles vanaf 18:45 uitgedeeld. Ook in andere plaatsen zijn avondvierdaages afgelast.