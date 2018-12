Roder Weihnachtsmarkt in aantocht!

RODEN – Je hoeft er maar ‘kerst’ voor te zetten en het is verkrijgbaar op de Roder Weihnachtsmarkt aanstaande zaterdag van 11:00 tot 18:00 uur op de Albertsbaan in het winkelhart van Roden. En het zijn veelal handgemaakte en unieke producten die worden aangeboden. Van kerstukjes, kerstkransen en kerstbakjes van natuurlijk materialen tot aan kerstballen gemaakte van touw. Zelfgemaakte woondecoraties, kaarsen, zeepjes en natuurlijk ook kerstbomen. Kerstkaarten, cadeautjes voor de kerstdagen en handgemaakte poncho’s, vesten, stola’s en sjaals. Uniek zijn de met een laser uit het gesneden kersthuisjes, kaarten en ballen. Customize-it geeft de gehele dag demonstratie en u kunt zelf ter plekke uw persoonlijke kerstkaart laten graven in hout. En wat te denken van handbeschilderde gloeilampen en of kerstengeltjes gemaakte van gebruikte nespresso-cups.

Ook de inwendige mensen komt niets te kort op de Roder Weihnachtsmarkt. Duitse curryworsten, een broodje hamburger en natuurlijk een kop snert om op krachten te komen. En voor een drankje kunt u terecht bij de kraam van de Lions die er staan om geld in te zamelen voor de Treftuin in Roden. Voor een kop koffie op warme chocolademelk kunt u bij hun terecht. Maar ook de glühwein ontbreekt natuurlijk niet net als een lekker winters biertje of Mo’s Heiβe schnaps!

Naast de vele leuke en kwalitatief hoogwaardige standhouder is er voor jong en oud ook van alles te beleven op de Roder Weihnachtsmarkt. Van straattheater tot een kunstijsbaan en van de kerstman die rondloopt tot aan de gehele dag livemuziek in de muziekkoepel op de Albertsbaan. Vanaf 11:00 brengt muziekvereniging Oranje Roden in kerstelijke sferen en Die Schluchtenkracher, een echte Duitse drieman formatie sluit de dag feestelijk af. En als het heel gezellig is, zullen zij ongetwijfeld nog een uurtje door gaan….