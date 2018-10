Roderboekenmarkt gaat weer van start

RODEN – Het is het bestuur van de Roder Boekenmarkt weer gelukt om een prachtige sorteer- en verkoopruimte te vinden voor de jaarlijkse markt. Dit jaar zal het royale pand aan het Julianaplein, waar onder andere een Aldi outlet in heeft gezeten, drie maanden tot de beschikking van de boekenmarkt staan. Het betreft een locatie midden in het centrum, met als bijkomend voordeel dat het een plek is met veel omliggende parkeerkeergelegenheden.

Net als voorgaande jaren neemt de Boekenmarkt weer boeken, cd’s, dvd’s, lp’s, complete puzzels en (computer)spellen in. De spullen kunnen worden ingeleverd bij de Wereldwinkels in Roden en Norg, de bibliotheken van Roden, Peize, Eelde en Leek en bij het Verenigingsgebouw in Veenhuizen. Ook op het Julianaplein in het oude Aldi-pand kunnen spullen worden ingeleverd. Op www.roderboekenmarkt.nl is meer informatie te vinden over de openingstijden van de sorteerwerken. Ook het 06-nummer waarop de markt te bereiken is, staat hierop. De Roderboekenmarkt wordt dit jaar gehouden op 28 en 29 december aan het Julianaplein. Beide dagen duurt de markt van 9:00 tot 17:00 uur. De opbrengst gaat weer naar de Ghana werkgroep en de werkgroep Tsjernobyl. De Roderboekenmarkt is nog op zoek naar vrijwilligers. Mensen die willen helpen met sjouwen of sorteren, kunnen zich opgeven via roderboekenmarkt@gmail.com.