REGIO – Op zondag 10 en 17 december geven de Rôner Singers een kerstconcert. Het eerst concert, op 10 december, verzorgen zij in de Jacobskerk van Roderwolde. Het concert van 17 december vindt plaats in de kerk van Nuis. Beide concerten beginnen om 15:00 uur. Kaarten zijn te reserveren via reserveren@ronersingers.nl, of telefonisch via 050 503 36 03. De kaarten kosten tien euro per stuk, inclusief koffie of thee.