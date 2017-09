Schilderles voor kinderen in Tolbert

TOLBERT – Op zaterdag 7 oktober is in de CazemierBoerderij weer schilderles voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar. Deze keer wordt een houten kistje beschilderd. Ieder kind mag hiervoor zelf een favoriete kleur kiezen en het doosje versieren met glimmende steentjes. In dit heel persoonlijke kistje kunnen ‘schatten’ bewaard worden. Sieraden, mooie plaatjes of bijzondere stenen…stop ze in het kistje!

Er kunnen twaalf kinderen meedoen aan de workshop die door Anneke Ekhart wordt gegeven in de Woagenschuur van de CazemierBoerderij Hoofdstraat 27 te Tolbert. De middag begint om half twee en eindigt om vier uur. De kosten bedragen tien euro per persoon, opgeven kan via: www.boerenkinderen@cazemierboerderij.nl.