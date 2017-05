‘Schrijven voor Vrijheid’ heeft wel degelijk nut

VEENHUIZEN – De regionale werkgroep Leek – Noordenveld van Amnesty International was vrijdag te gast in het Gevangenismuseum in Veenhuizen waar een schrijfestafette gehouden werd. Een van de belangrijkste activiteiten van Amnesty is nog steeds het schrijven van brieven om gewetensgevangenen vrij te krijgen Wat veel mensen niet weten is dat ook in deze regio door ongeveer honderd mensen iedere maand brieven worden geschreven naar overheden en instanties; brieven die het lot van gewetensgevangenen kunnen beïnvloeden. Amnesty bood vrijdag iedereen de mogelijkheid om brieven te schrijven of ze te ondertekenen. Ook lagen er petitielijsten waarop mensen hun handtekening konden zetten; veelal een oproep tot vrijlating van bepaalde gevangengenomen activisten. Kinderen konden in de hal van het museum in Veenhuizen kaarten kleuren. De kaarten werden vervolgens door de regiogroep verzonden naar gevangenen. En ja, die brieven helpen, zetten wel degelijk zoden aan de dijk. Elk jaar weer komen er gewetensgevangenen vrij nadat Amnesty ze in de schijnwerpers heeft gezet.