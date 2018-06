Sebastiaan Vos, voorzitter Activiteitencommissie v.v. GOMOS

‘Ik ben nu al zes jaar onderdeel van de activiteitencommissie van voetbalvereniging GOMOS. De afgelopen vier jaar vervulde ik de rol van voorzitter. De commissie zelf is zo’n acht jaar geleden opgericht, ik denk door Geert Louters en Hans van Riesen. Momenteel telt het bestuur van deze commissie acht personen. Dat worden er straks zes, aangezien Rudi Schiphouwer en Margriet Tip afscheid zullen nemen. De meeste besturen bestaan uit een oneven aantal leden. Bij ons is dat niet nodig, omdat wij er altijd samen uitkomen en niet hoeven te stemmen over bepaalde zaken. De vergaderingen lopen altijd soepel en zijn bovendien gezellig. We komen maandelijks minstens één keer bij elkaar om te overleggen.

De activiteitencommissie probeert maandelijks iets te organiseren. Dat zijn hele wisselende activiteiten, voor jong en oud. Het voetbalseizoen duurt ongeveer negen maanden en dus organiseren wij ongeveer negen activiteiten per jaar. Dit seizoen hebben we het aan het eind bijzonder druk gekregen, aangezien GOMOS 1 een kampioenschap vierde, v.v. Roden op bezoek kwam tijdens Hemelvaartsdag en we natuurlijk het damestoernooi moesten organiseren. Zo kan het zijn dat wij er opeens een aantal dingen bij krijgen, zoals de afgelopen tijd ook is gebleken. Een drukke, maar zeer leuke periode!

Afgelopen weekend vond de laatste activiteit van dit seizoen plaats. Het jaarlijkse damestoernooi, wat dit jaar voor de derde keer werd georganiseerd. Met zeven teams en 135 deelnemers, was het een topweekend. Een weekend waar sportiviteit en gezelligheid voorop staat. In de toekomst willen wij uitbreiden. Het lijkt ons fantastisch om twaalf teams op de been te krijgen. Het toernooi is zeker een aanrader voor teams die van gezelligheid houden.

Het mooie v.v. GOMOS is dat we voor evenementen zoals het damestoernooi altijd gigantisch veel mensen op de been weten te krijgen. Daar zijn we als activiteitencommissie heel trots op.’