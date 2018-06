Sinaasappelkistjes dreigen voor gemeenteraad Westerkwartier

Besluiteloze Raadsgroep te verdeeld

LEEK – Het is een vraag die veel inwoners van de vier Westerkwartiergemeenten al tijden bezig houdt. Waar gaat de gemeenteraad van de toekomstige gemeente Westerkwartier vergaderen? Een vraag die ook de werkgroep Functioneren Raad, belast met de opdracht om de beste opties in kaart te brengen, maanden heeft beziggehouden. Nadat de Raadsgroep in een eerder stadium al had besloten dat een vaste vergaderlocatie de voorkeur geniet boven het zogenoemde rondtrekkende circus, lagen er drie mogelijkheden op tafel; het gemeentehuis van Zuidhorn, het gemeentehuis van Leek en jeugdhonk Agora in Leek. Een duivels dilemma, zo bleek donderdag. Een vraagstuk dat niet alleen de Raadsgroep verdeeld, maar ook de afzonderlijke fracties.

Peter Holsappel (ChristenUnie Marum) besloot bij aanvang van de discussie de knuppel direct maar in het hoenderhok te gooien. In eerste instantie was het de bedoeling om een tijdelijke vergaderlocatie te kiezen. Een plek waar de nieuwe raad de eerste 3 tot 5 jaar na de herindeling plaats zou nemen. “Deze tijdelijkheid is onnodig”, vindt Holsappel. “De kans is groot dat de keuze die wij maken minder tijdelijk is dan we nu denken.” Daarmee flirtte Holsappel opzichtig met het gemeentehuis van Leek, de optie die de gemeenschap tussen de 333 duizend en 489 duizend zou gaan kosten. Een investering die niet te rechtvaardigen valt als de gemeenteraad van het Westerkwartier over een paar jaar besluit toch ergens anders het kamp op te slaan. Hielke Westra (CDA Grootegast) zei de uitleg van Holsappel te begrijpen, “maar we moeten geen onomkeerbare besluiten nemen.” Westra doelt op het exorbitante prijskaartje dat hangt aan het gereedmaken van het Leekster gemeentehuis. Het uittrekken van zo’n bedrag houdt in dat er een vrij permanente keuze gemaakt wordt. Wel gaf Westra aan dat de CDA-fractie niet onverdeeld was in deze kwestie. Datzelfde geldt voor de PvdA, wist Myra Eeken-Hermans (PvdA Grootegast) te melden. “Het is fifty-fifty bij ons. Want wat moeten wij een geld neertellen. En dan is de optie Leek nog niet eens op tijd klaar voor gebruik (voor 1 januari 2019 red.). We hebben dan ook nog eens een tijdelijke voorziening nodig voor wat eigenlijk al een tijdelijke voorziening is.” Agora wordt door de buitenwacht niet serieus genomen en lijkt tot halverwege de vergadering ook binnen de Raadsgroep niet als volwaardige optie te worden beschouwd. Co Stehouwer (D66 Leek): “Agora is een jeugdhonk. Dat past niet bij een raadzaal en niet bij een gemeente. Het is ooit gebouwd als uitvalsbasis voor de jeugd en zo ziet het er ook uit.” Een gebouw waar de raad plaats kan nemen op kringloopstoelen en sinaasappelkistjes, klonk het cynisch vanuit de Raadsgroep. “Maar dat gun ik ons wél”, vult Klaas-Wybo van der Hoek (GroenLinks Zuidhorn) aan. Is er dan helemaal niets te zeggen voor het gemeentehuis van Leek? Jawel, stelt Gert van Werven (VVD Grootegast): “Even kijkend naar de toekomst, het gemeentehuis van Zuidhorn is beter en gemakkelijker te vermarkten dan het gemeentehuis van Leek. Of eigenlijk, het Leekster gemeentehuis kan niet eens verkocht worden omdat het onderdeel uitmaakt van Landgoed Nienoord. Tel daar de toegankelijkheid van Zuidhorn bij op, en op termijn zou de duurste optie Leek weleens het goedkoopst kunnen uitvallen.” Hoe het ook zij, afgesproken was dat een ruime meerderheid voor een besluit moet zijn en dat was niet het geval. De –bijna- smeekbede van Stehouwer ten spijt om tóch tot een keuze te komen besloot de Raadsgroep om vooral geen besluit te nemen en de keuze door te schuiven naar volgende maand, als de Raadsgroep opnieuw bijeen komt. Met dezelfde opties op tafel zal dan hoogstwaarschijnlijk alsnog geen besluit genomen kunnen worden. “Er is daarom ook nog een optie vier”, trok Van Werven zijn trukendoos open. “We zijn het unaniem eens over het gegeven dat Agora geen permanente optie is. Dat is een zekerheidje. We zouden kunnen besluiten om daar eerst één jaar te gaan zitten en het besluit over de vergaderlocatie vervolgens aan de nieuwe raad over te laten.” Daarmee komen de verfoeide sinaasappelkistjes opeens wel heel dichtbij. In niets lijkt Agora op een locatie waar het hoogste bestuursorgaan van een gemeente plaats zou moeten nemen. Ook niet tijdelijk. Het gebouw ontbeert naast sfeer ook de nodige faciliteiten, behoudens de uitstekende parkeervoorzieningen. “We vermijden zo een heikel punt”, vindt Van Werven. Koudwatervrees, stelt Stehouwer. Feit is dat de nieuwe gemeenteraad van het Westerkwartier vooralsnog geen vergaderlocatie heeft en de tijd begint te dringen. In juli staat de laatste bijeenkomst van de Raadsgroep voor de politieke zomerstop gepland. 1 januari komt met rasse schreden dichterbij en er is nog geen gordijntje verhangen. Of de Raadsgroep diep in de buidel gaat tasten en bereid is om kosten te maken voor een tijdelijke voorziening om een andere tijdelijke voorziening te realiseren zal volgende maand blijken, als uitstel geen optie meer is vanwege naderende deadlines.