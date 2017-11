Sinterklaas om 14:00 in de Haven van Nienoord

LEEK – Vorig jaar nam de Handelsvereniging LEEK-NIETAP zelf de organisatie van de intocht van Sinterklaas op zich. “Dat hebben we geweten!”, aldus een trotse voorzitter Alwin Piest. “Enkele duizenden enthousiaste bezoekers vanuit de hele omgeving zagen Sinterklaas en zijn pieten aankomen in de haven van Nienoord, waarmee Leek meteen weer op de kaart stond.” Ook dit jaar wordt de Goedheiligman weer groots onthaald in Leek. Op 18 november zal Sint Nicolaas met zijn pieten om 14.00 uur de haven bij Nienoord binnenvaren, waarna het gezelschap naar De Dam in Leek zal vertrekken. Hier zal een groot podium op Sinterklaas wachten.

Raak!

Naast de Discopiet zal de populaire meidengroep Raak! optreden. Zij zullen naast hun eigen Sinterklaashits ook andere bekende Sinterklaasliedjes ten gehore brengen. Raak! bestaat uit de 3 vriendinnen Daan Nouk en Sharon en zijn momenteel zeer succesvol met hun TV programma op het RTL Telekids Mini platform. Naast vele optredens in het land, is Raak! ook veel te zien in de Nederlandse theaters met hun show “Raak! en de Magische schoentjes”. Met Sinterklaas heeft Raak! ook een bijzonder goede band. Vorig jaar trokken ze nog samen met Jochem van Gelder langs de Nederlandse theaters met hun programma “Jochem en Raak! vieren Sinterklaas”.

De Handelsvereniging rekent dit jaar opnieuw op veel bezoekers. “Daar is ook alles op ingericht, er is voldoende parkeergelegenheid en er zijn verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden. Op de website Sintinwesterkwartier.nl kunt u alle nodige informatie vinden, alsook over andere intochten in het Westerkwartier.”

Met de tijd mee

Vorig jaar was er nog een klein relletje omdat een wethouder vond dat Sinterklaas en Leek met de tijd mee moesten. “Sint Nicolaas heeft zich dit wel aangetrokken en is zeker met de tijd meegegaan. Sint vlogt momenteel over de intocht(en) in het Westerkwartier. Of de wethouder dit bedoelde, laten we dan maar even in het midden” lacht de voorzitter.